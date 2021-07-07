«Нерынок», созданный на месте китайского рынка «Восточный город», объявил о проведении Челябинского рок-фестиваля. На новой площадке в центре города выступят местные команды: DJ GREEN, AkrobatEs, «Грязный Битник», «Роккот», «ГАВРИЛОВ», «АБЕРРОН» и JET CADENCE.
Концерт пройдет на новой площадке «Нерынок», организованной в формате Festival Marketplace, — это европейский тип пространства для отдыха, где и концертная площадка, и прогулочная зона, и торговые ряды. Сцена находится на открытом воздухе, но под навесом. Это не первое мероприятие на площадке, но рок-музыка прозвучит со сцены «Нерынка» впервые.
Начало фестиваля — 23 июля в 19:30. Вход с улицы 8 марта, 54. Стоимость билета на входе — 300 рублей, предпродажа — по 250 рублей.
Текст: Евгений Рыженьков
На фото: группа «ГАВРИЛОВ»
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