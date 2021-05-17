«Мы хакнули Восточный город»

На рынке «Восточный город» в Челябинске началась глобальная реконструкция. Вместо торговых рядов установлено две аллеи морских контейнеров

«Рынка "Восточный город" больше нет. Мы его хакнули», — так кратко и образно девелопер Денис Ни, руководитель компании Yellowstone development, описал происходящее на рынке «Восточный город».

На огромной стене — 190 квадратных метров — рисуют граффити, которое должно обозначить переход древнего торгового пространства в новую реальность. На жаре днем и в прохладе ночью работают два граффити-художника Павел Вируз и Кирилл Кэвдис.





Художники Павел Вируз и Кирилл Кэвдис работают до поздней ночи



Внутри — прохладная пустота. Каркас выкрашен свежей зеленой краской. Пол как будто вымыт. Торговые ряды вытеснены, они где-то на периферии, уже не вписываются в новый маркетплейс.





Главные объекты на бывшем рынке «Восточный город» — два ряда морских контейнеров. Пока они закрыты. Просто торжествуют посередине освобожденного пространства. Это концептуальное решение: из таких контейнеров, как из кусочков пазла, будет складываться маркетплейс.





Пока контейнеры закрыты

От бывшего торгового муравейника осталось буквально полтора ряда, где еще продают очки от солнца, джинсы и кепки. Тут примерно один покупатель на 25 продавцов.





Там, где раньше был проезд на рынок, внутри одного из трех контейнеров сегодня в тестовом режиме открывается блинная. Это будет первое заведение, созданное в новой концепции «Нерынка», которую компания Yellowstone development презентовала еще в 2018 году.

С этой модной блинной внутри одного из контейнеров начинается новая жизнь самого старого рынка города.

Отсюда открывается умиротворяющий вид на реку

По замыслу девелоперов, историческая торговая площадка, которая давно устарела морально и физически, нуждается в тотальной перезагрузке. На этом месте будет создано качественно новое торгово-развлекательное пространство, которое лучше всего описывается очень русским словом «ярмарка».



Вместо душных рядов с сомнительной одеждой — лабиринт из морских контейнеров, в которых будут и брендовые магазины, и лавочки, и кафе. Вместо привычного формата торговли — ретейл-тейнмент, шопинг как развлечение. Плюс к торговым рядам — открытый фуд-маркет, аналогичный Белому рынку. Плюс — пространство для фестивалей, концертов, выступлений творческих коллективов, любых интересных активностей.

Главной фишкой проекта был, конечно, фуникулер, связывающий Кировку и новый маркетплейс. И это, давайте признаем, не столько притягательная фишка, сколько бизнес-решение для увеличения трафика: от цирка перейти улицу Кирова, не ломая линию набережной, технически невозможно. Это отдельное приключение длиной в полкилометра определенно ограничивает поток народа.

По нашей информации, собственниками (компания «Аксель») принято решение отказаться от канатной дороги.

Есть основания полагать, что уже летом в Челябинске на радость праздно гуляющим горожанам новый «Нерынок» откроется .

«Наконец реализуется проект, о котором мы говорим много лет и давно ждем. Я безгранично рад. Это будет новое, современное, востребованное и содержательное пространство в Челябинске, где можно набраться новых впечатлений, отлично отдохнуть и развлечься», — говорит автор проекта, девелопер Денис Ни.





На бывшем рынке уже начали монтировать сцену

«Нерынок» в целом будет запускаться не разом, а постепенно, и в этом тоже его отличительная особенность. По мере «наполнения» контейнеров.

«Сейчас запускаются три контейнера снаружи, несколько внутри. Это делает старт проекта более разнообразным, более масштабным. «Нерынок» не классический объект, который начинили-запустили. Он как паровоз, вагон цепляется за вагоном. И поехали!» — поясняет Денис Ни.

По предварительной информации, 12 июня на новой открытой концертной площадке состоится первое мероприятие в тестовом режиме.