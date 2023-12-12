В Челябинске состоится премьера спектакля про одиноких стрелочников

«Одиноким стрелочникам предоставляется общежитие» — так звучит название спектакля в Студии-театре «Манекен»

В эти выходные, 16 и 17 декабря, в Студии-театре «Манекен» состоится премьера по коротким рассказам Александра Житинского. Это идея студийцев Романа Ворожцова и Алексея Галимова, которую они вынашивали лет семь.



В Студии-театре «Манекен» в принципе выбирают качественную литературную основу для собственных рефлексий и художественных высказываний на заданную тему (например сторителлинг «Воры, вандалы и идиоты» по книжке искусствоведа Софьи Багдасаровой или «Толстой. Притчи» по Льву Толстому, а еще устраивали сторителлинг-лабораторию).

На этот раз спектакль создан по двум маленьким рассказам Александра Житинского, название одного из которых и дало название спектаклю.

«Сложно сказать напрямую — о чем они? Но одно можно утверждать точно — это лучший текст автора, подмеченный многими литературными критиками. Нежность, одиночество, тоска по правде, а не по правоте, нежелание доминировать, желание понимать и договариваться, абсолютная сила духа, не позволяющая ни отступать, ни жаловаться», — так формулируют идею авторы.

Премьерные показы спектакля «Одиноким стрелочникам предоставляется общежитие» (16+) запланированы на 16 и 17 декабря.