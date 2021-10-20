В Челябинске сыграют сторителлинг-спектакль по текстам Толстого

Премьера от студии-театра «Манекен» состоится 23 октября

Еще в прошлом году студия-театр «Манекен» запустила новое драматургическое направление в Челябинске. С их легкой руки в городе состоялась стролителлинг-лаборатория, а потом и первый спектакль, «Хемингуэй против Фицджеральда». Диалог двух авторов-актеров (Ильи Втюрина и Алексея Галимова) был основан на мифах, заметках и реальных воспоминаниях двух великих американских писателей. Результат тогда получился не столь драматическим, сколь забавным, очень похожим на литературный стенд-ап. Жанр несколько иммерсивен: зрители активно участвуют в развенчании старых мифов о героях и создании новых.

В сезоне 2021-22 сторителлинг-эксперименты студийцев продолжает сам главный режиссер Владимир Филонов. На стыке толстовской мудрости и современного юмора он создал зарисовки, которые по содержанию своему близки притчам. Короткие рассказы, в которые вложен урок, маленький или большой закон окружающего мира. На первых ролях — свеженькие, только поступившие студийцы и те, кто уже глубоко проникся философией учебного театра.





Кстати, через месяц, с 19 по 23 ноября на базе студии пройдет второй фестиваль сторителлинга, на который приедут педагоги школы-студии МХАТ и театр «Цехъ».

Премьера «Толстой. Притчи» состоится 23 и 24 октября в 18:00. Возрастное ограничение 12+.