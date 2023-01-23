В Челябинске пройдет российская премьера фильма «Мишки на сервере»

Документальный проект рассказывает об истории киберспорта в России за последние 20 лет

30 января в КРК «Мегаполис» при поддержке медиахолдинга «Первый областной» и телеканала ОТВ пройдет закрытый показ первых серий документального проекта «Мишки на сервере». Это пять фильмов, которые помогают разобраться и проникнуться любовью к компьютерному спорту даже тем, кто настроен скептически. Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у отечественного киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? Об этом в документальном проекте рассказывают чемпионы и стримеры, которые уже стали легендами в геймерском сообществе, а также менеджеры ведущих клубов, подвижники и энтузиасты, которые развивают киберспорт в самых отдаленных городах.

Идейный вдохновитель, режиссер и продюсер проекта Кирилл Алёхин убежден: видеоигры — часть культурного кода сразу нескольких поколений, который связывает геймеров от 15 до 40 лет по всей стране. 12 млн россиян фактически выросли в компьютерных клубах, проведя сотни часов в стратегиях и шутерах, и многие по-прежнему продолжают увлеченно играть.

«„Мишки на сервере“ — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники — до чемпионата России по киберспорту в 2022 году. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки — в Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде — десять городов и более двадцати героев. Так масштабно, дотошно и при этом тепло про наш киберспорт еще не снимали. „Мишки на сервере“ — личная история. Мы тоже прогуливали школу в клубах, бились за ММR, давно и искренне любим игры… И нашли для фильма таких же влюбленных и горящих киберспортом героев», — рассказывает Кирилл Алёхин.

После премьерного показа Кирилл Алёхин проведет творческую встречу со зрителями и расскажет о том, как создавался уникальный проект. А в атриуме перед входом в зрительный зал развернется игровое пространство: там пройдет первый Кубок ОТВ по киберспорту, организатором которого выступает игровой клуб CyberERA.

Фильм снят киностудиями letsplay.team и Fake Publish при поддержке Института развития Интернета (ИРИ), Всероссийского молодежного кинофорума и Фонда президентских грантов. После премьерного показа в Челябинске документальный сериал «Мишки на сервере» выйдет «ВКонтакте» и на видеосервисе Chill.

Более подробная информация о мероприятии и бесплатная регистрация — по ссылке. Возрастное ограничение — 12+.

Партнер мероприятия — девелопер «Весна», телеком-партнер — компания «Ростелеком».