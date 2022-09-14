В Челябинске с 28 по 30 октября состоится анимационный интенсив «100 мультяшников Урала». Три дня на территории площадки будут выступать эксперты мультипликации с мастер-классами по 3D-моделированию и анимации, пластилиновым мультикам, коллажам, озвучке и так далее. Среди приглашенных спикеров — директор киностудии «Союзмультфильм», сценарист и продюсер проекта Mr. Freeman, художники студии «Мельница» (это которые про богатырей рисуют и не только).
Участвовать в форуме могут все, кто увлечен анимацией и знает азы — основные программы и действия. Возрастной ценз — 17 лет и старше. А всему остальному научат на форуме. Участие бесплатное, но нужно пройти отбор.
«Мы хотим создать в Челябинске комьюнити мультипликаторов, чтобы участники видели пути развития. К сожалению, в нашем городе производство мультфильмов не развито. А ведь момент очень удачный: российскому кинопрокату не хватает нового контента. И возможно, наш форум, который поддерживает Минкульт и правительство области, даст как раз толчок к развитию индустрии в Челябинске. Чтобы наши аниматоры создавали конкурентоспособные продукты и для местных студий, а не работали удаленно. Тогда и в Челябинске появятся мультфильмы, которые можно будет выпустить на большой экран», — рассказывает организатор мультинтенсива и председатель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.
Напомним, в мае в Челябинске проходил киноинтенсив «Сто киношников Урала». Тогда несколько команд в три дня создавали свои игровые и документальные проекты, а курировали работу эксперты — режиссеры. Спикерами тогда выступали режиссер Антон Маслов («Многоэтажка», «Вампиры средней полосы»), оператор Кирилл Агашков, автор книги «Как снять кино без денег» Арсений Гончуков, продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Евгений Григорьев.
Кинофорум тогда получился успешным и заметным, уже сейчас Артему Инглину поступают звонки от известных режиссеров и продюсеров, которые готовы поддержать встречу в 2023 году. Но финансирование проекта на будущий год пока остается под вопросом. Возможно, судьба кинофорума решится в ближайшее время, потому что буквально неделю назад губернатор Челябинской области подписал постановление о поддержке кино и анимации до 2024 года.
Вместо заглавной фотографии — кадр из мультсериала «Челяба», который делает независимая студия «Точка отсчета».
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