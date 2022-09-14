В Челябинске состоится форум аниматоров с экспертами «Союзмультфильма» и «Мельницы»

За три дня участники придумают и нарисуют собственный мультик

«Мы хотим создать в Челябинске комьюнити мультипликаторов, чтобы участники видели пути развития. К сожалению, в нашем городе производство мультфильмов не развито. А ведь момент очень удачный: российскому кинопрокату не хватает нового контента. И возможно, наш форум, который поддерживает Минкульт и правительство области, даст как раз толчок к развитию индустрии в Челябинске. Чтобы наши аниматоры создавали конкурентоспособные продукты и для местных студий, а не работали удаленно. Тогда и в Челябинске появятся мультфильмы, которые можно будет выпустить на большой экран»,

— рассказывает организатор мультинтенсива и председатель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.