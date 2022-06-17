В Челябинске стартовал кинофорум «100 киношников Урала»

За три дня сто молодых людей снимут десять коротких фильмов о Челябинске и области

«Это образовательный киноинтенсив, первый в Челябинской области. Участие в нем абсолютно бесплатно. Каждая из команд получает аппаратуру, мы оплачиваем работу спикеров и наставников. Мы хотим выявить талантливых ребят, готовых стать стать сценаристами, продюсерами, режиссерами. Финалистов мы назовем в воскресенье»,

— прокомментировала заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

«Вот ты снял какое-то кино. И ничего не происходит. Снял еще кино. И снова ничего. Оглядываешься: уже пять лет прошло или десять. Но вроде что-то снял, и даже что-то получилось. И появляется удовлетворение»,

— сказал режиссер Андрей Загидуллин, который родился и вырос в Челябинске.

«Я снимал кино за три дня. Да, это очень тяжело. Но это поспособствует выявлению самого проворного участника. А самый талантливый посмотрит на все это и получит бесценный опыт для будущих работ»,

— заметил оператор Кирилл Агашков.

«Кино кажется такой вершиной, к которой даже подходить страшно. И то, что вас завернули в такую историю — сделать кино за три дня, это просто чудо! Вам придали такое ускорение! Вы что-то все равно сделаете. Не все будет прекрасно. Но определенно в ваших работах будет что-то ценное. И я очень благодарен тем, кто придумал эту движуху, и очень вам завидую. Я думаю: вот было бы круто нам в Сибири тоже что-то подобное придумать и сделать»,

— сказал Юрий Яшников.