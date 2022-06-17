Сегодня, 17 июня, в Челябинске стартовал кинофорум «100 киношников Урала», придуманный Ассоциацией производителей кино и анимации Челябинской области и поддержанный министерством культуры Челябинской области. Идея состоит в том, чтобы сто молодых людей, которые мечтают снимать кино, в режиме трехдневного марафона сняли, смонтировали и представили жюри десять короткометражных фильмов.
Лучшим командам министерство культуры Челябинской области окажет финансовую поддержку: до 70 процентов от стоимости производства фильма.
«Это образовательный киноинтенсив, первый в Челябинской области. Участие в нем абсолютно бесплатно. Каждая из команд получает аппаратуру, мы оплачиваем работу спикеров и наставников. Мы хотим выявить талантливых ребят, готовых стать стать сценаристами, продюсерами, режиссерами. Финалистов мы назовем в воскресенье», — прокомментировала заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
Из двухсот заявок, поданных на участие в кинофоруме из Челябинской, Тюменской областей, Екатеринбурга и даже Петербурга, было отобрано сто. Сформировано десять съемочных групп, каждая из которых будет работать под руководством наставника из числа приглашенных кинематографистов. Среди них: сценарист Дмитрий Пермяков («Интерны»), режиссер Андрей Загидуллин («Водоворот»), режиссер Антон Маслов («Вампиры средней полосы»), сценарист и режиссер Арсений Гончуков (бестселлер «Как снять кино без денег»), оператор Кирилл Агашков, оператор Александр Кублицкий, продюсер и режиссер Юрий Яшников («Похабовск. Обратная сторона Сибири»).
Московская кинотусовка на открытии пожелала начинающим коллегам не отчаиваться и не убивать друг друга на съемках, хотя очень захочется.
«Вот ты снял какое-то кино. И ничего не происходит. Снял еще кино. И снова ничего. Оглядываешься: уже пять лет прошло или десять. Но вроде что-то снял, и даже что-то получилось. И появляется удовлетворение», — сказал режиссер Андрей Загидуллин, который родился и вырос в Челябинске.
Спикеры на открытии замечали, что в российской киноиндустрии остро не хватает людей и благодаря таким интенсивам таланты будут замечены. «Двери в кино не то что открыты, они туда засасывают. У вас у всех есть шансы снимать кино прямо сейчас. Я желаю вам просто кайфануть от процесса», — обратился к участникам режиссер Антон Маслов.
На вопрос, реально ли снять кино за три дня, эксперты отвечали примерно одинаково: конечно, реально.
«Я снимал кино за три дня. Да, это очень тяжело. Но это поспособствует выявлению самого проворного участника. А самый талантливый посмотрит на все это и получит бесценный опыт для будущих работ», — заметил оператор Кирилл Агашков.
Юрий Яшников, продюсер, режиссер и сценарист родом из Иркутска, высказал общее мнение именитых гостей: киноинтенсив — уникальная возможность для человека, который годами мечтает снимать кино и не знает, с чего начать, он дает ускорение и мотивацию.
«Кино кажется такой вершиной, к которой даже подходить страшно. И то, что вас завернули в такую историю — сделать кино за три дня, это просто чудо! Вам придали такое ускорение! Вы что-то все равно сделаете. Не все будет прекрасно. Но определенно в ваших работах будет что-то ценное. И я очень благодарен тем, кто придумал эту движуху, и очень вам завидую. Я думаю: вот было бы круто нам в Сибири тоже что-то подобное придумать и сделать», — сказал Юрий Яшников.
Всех участников перед началом съемок предупредили, что их ждут потрясения и психологические травмы в процессе работы в командах и попросили действовать экологично и не переубивать друг друга. Руководитель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин, который все это придумал, согласился, что это авантюра и эксперимент, но он стоит того.
Сегодня вечером команды представят свои сценарии, а завтра, 18 июня, начнутся съемки. Вечером 19 июня будут подведены итоги кинофорума.
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