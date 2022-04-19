Мультсериал про Челябинск рисует творческая команда из разных городов

Авторы обещают перевести будущие выпуски на несколько языков и мечтают о мировом прокате

Творческая студия «Точка отсчета» готовит пилотный выпуск мультсериала, действие которого происходит в Челябинске. У сериала под названием «Челяба» пока нет серьезных источников финансирования, но руководитель проекта Олег Мостовой твердо уверен в успехе своего начинания. Журналист ИА «Первое областное» поговорил с Олегом Мостовым и узнал, почему сюжет мультика связан с Челябинском и при чем тут славянская мифология.

Олегу 17 лет. Он живет в городе Орске Оренбургской области, учится в индустриальном колледже и у него под началом — команда из 50 человек: программистов, дизайнеров, художников, актеров озвучки, которые в свободное от основной работы время уже два года делают мультфильм про Челябинск.





Члены «Точки отсчета» живут в разных городах и даже странах. Так, несколько месяцев над проектом работал художник из Великобритании.

Снимать мультфильмы Олег Мостовой мечтал с детства. В разговоре с журналистом он вспоминает, как досадовал по поводу отсутствия современных мультфильмов про российский быт, снятых отечественными авторами. «Мне отвечали: либо сам исправляешь то, чем недоволен, либо не возмущаешься», — рассказывает Олег.

Действие мультсериала происходит в Челябинске начала 2010-х годов. Главный герой — парень Ярополк. Он занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, успешен в учебе. Но из-за неразделенной любви начинает пить, медленно скатываясь на социальное дно.





Далее Ярополк решает выбрать правильное общество и справиться со своей проблемой. В незамысловатости сюжета, по мнению Олега Мостового, и заключается весь смысл — он понятен многим жителям постсоветских дворов, и говорит о важности ведения здорового образа жизни, необходимости чтить свою культуру, любить страну.

Челябинск выбран местом действия мультика как типичный промышленный город на постсоветском пространстве: унылые серые панельки, страшные подъезды, дворы с песочницами-грибочками. Впрочем присутствуют и кадры «парадной» части города: уже нарисована Кировка. За правдоподобие картинки отвечает фотограф из Челябинска, который снимает нужные виды города. Их в дальнейшем перерисовывают художники-мультипликаторы, дополняя авторскими деталями.

«Челябинск же много где в мире знают. Индустриальный, сложный на то время город. Нам такая картина и нужна была», — говорит автор проекта.













Олег предлагает не искать скрытых смыслов в присутствии в сюжете элементов славянской мифологии. Просто это еще один элемент культурного кода, но спрятанный глубже, чем бытовые привычки героев мультсериала, объясняет он.





Мультсериал будет выходить постепенно, по мере готовности серий. Сейчас идет работа над пилотным выпуском. Собеседник «Первого областного»признается, что результат первых полутора лет работы работы над сериалом разочаровал. Главный герой был плохо прорисован, объясняет Олег Мостовой, у него был ограниченный набор выражений лица.

Оценив ситуацию, Олег посовещался с командой и пришел к выводу: с таким результатом выход на серьезные площадки не светит. Было решено начать с нуля: сделали более качественные фоны, Ярополку нарисовали реалистичную мимику.

Единственный на сегодня стабильный источник финансирования проекта — пожертвования подписчиков в соцсетях. Аудитория паблика студии «Точка отсчета» в социальной сети «ВКонтакте» не слишком большая — чуть более двух тысяч человек, но, по словам Олег Мостового, очень лояльная и преданная. Говорит, что фанаты готовы покупать значки и одежду с символикой проекта, переходить за авторами на любые новые площадки.

А еще Олег Мостовой надеется привлечь деньги на съемки мультипликационного сериала в виде гранта Росмолодежи. В случае успеха миллион рублей пойдет на оборудование и создание хорошего сайта, на который сейчас не хватает времени и средств.

Студия мультипликации пока не приносит дохода, потому платить зарплату членам своей команды Олег не может. И на сегодня команда «Точки» живет благодаря сторонним заказам, в поиска которых программистам, художникам, фотографам помогает основатель проекта.





После окончания съемок всех серий «Челябы» сериал, по замыслу его авторов, переведут на три языка: английский, сербский и межславянский — искусственно созданный язык, интуитивно понятный всем славянам. Способы продвижения — стандартные, но серьезные. Запланировано сотрудничество с некоторыми онлайн-кинотеатрами, каналом «2х2», а также с соцсетью «ВКонтакте». Продюсер, в прошлом известный блогер Павел Микус заинтересовался проектом «Челяба» и написал Олегу Мостовому, предложив взять на себя продвижение мультсериала.