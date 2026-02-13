В Челябинске сняли фантастический фильм «2004»

Главную роль исполнил актер Арсений Ашмарин

В марте состоится премьера фильма «2004» (16+), снятого в Челябинске. Главную роль в нем исполнил южноуральский актер Арсений Ашмарин, также среди артистов появляются другие челябинские театральные деятели.

В центре сюжета — охранник Артем, который живет далеко не так, как мечтал. Но однажды жизнь сводит его со странным человеком, встреча с которым оборачивается пробуждением Артема в 2004 году. Так герой зарабатывает шанс полностью изменить свою жизнь.

Фантастическую ленту снял режиссер из Учалов Роберт Кабиров вместе с челябинской командой. В ролях помимо Арсения Ашмарина есть участник команды КВН «Уездный город» Аркадий Лапухин, артист Молодежного театра Вячеслав Ганькин, Никита Мыслейко («Альтер Эдик»), актер Камерного театра Юрий Рябухин.