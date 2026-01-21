Жители Челябинской области сыграли в сериале «Резервация»

Премьера триллера назначена на 1 февраля

Двое южноуральцев приняли участие в съемках нового триллера «Резервация» (16+). В экранизации романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» зрители увидят челябинца Тимофея Кочнева и магнитогорца Александра Аверина, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН.

Премьера сериала назначена на 1 февраля. В центре сюжета — история Сергея, который пытается спасти свою семью из аномальной зоны, так называемой резервации, отрезанной от мира невидимым куполом. Главному герою предстоит разгадать тайны места, где уже несколько лет бесследно пропадают дети.

В главных ролях зрители увидят Дениса Шведова, Филиппа Янковского, Алексея Розина, Екатерину Волкову, Полину Гухман, Николая Шрайбера. Режиссером выступил Алексей Андрианов, снявший сериалы «София», «Годунов», «Грозный», «Столыпин».

«Мир, созданный нашей командой, продуман очень тщательно: от грима и костюмов до локаций и компьютерной графики», — поделился режиссер.

Челябинец Тимофей Кочнев рассказал, что исполнил роль заплесневевшего человека.

«У меня был сложный грим, мне наносили его почти четыре часа, использовали силиконовые накладки. У нас были очень крутые художники по пластическому гриму. Получилось очень страшно», — рассказал Тимофей.

Также парень признался, что сниматься приходилось в не самых простых условиях — они с актерами работали на морозе.