Ольга Бузова презентовала в Челябинске ромком «Равиоли Оли»

В широкий прокат лента выйдет только через два дня

Артистка Ольга Бузова сегодня, 3 февраля, презентовала в Челябинске комедию «Равиоли Оли», в которой сыграла главную роль. Это дебют певицы и телеведущей на большом экране. Впечатления телезвезды от съемок и мнение о Челябинске узнал корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинске Ольга Бузова рассказала о своем дебюте сразу после масштабной презентации картины в Москве. С журналистами девушка поговорила прямо перед спектаклем «Мужчина нарасхват» (16+) — в нем Ольга сегодня играет вместе с Сергеем Писаренко.

Как рассказала артистка, для нее самое главное — это отзывы зрителей. Хотя мнение о своей игре она спрашивала у коллег по цеху — Андрея Гайдуляна, Анастасии Стоцкой. Ольга признается, что обратная связь ей важна, чтобы понимать в будущем, где доиграть и где доработать. А просто «сладкая ложь» девушке не нужна. Тем более, что телезвезда надеется открыть новую главу своей карьеры — уже в кинематографе.

Также Ольга рассказала, что в фильме исполнила роль себя самой.

«Я играла Ольгу Бузову, а это сложно. Но ее вряд ли сыграл бы кто-то другой. Мне пришлось 38 лет работать над этой героиней, чтобы ее понять, узнать. Я надеюсь, что я справилась», — пошутила артистка.

Сергей Писаренко поделился, что уже сейчас на фильм начали оставлять отзывы с текстом: «Как можно было взять Бузову?»

«Люди пишут, что на роль Ольги Бузовой взяли Ольгу Бузову. Ну конечно, Марина Федункив должна была сыграть Бузову!» — смеется юморист.

А еще на представлении фильма Ольга призналась в любви Челябинску. По ее мнению, столица Южного Урала не суровая, а гостеприимная.

«Город украшают невероятно добрые и открытые люди», — сказала артистка.

Немного о фильме. «Равиоли Оли» — это история, в которой жизнь популярной артистки оказывается далека от идеала. Героиня Ольги Бузовой, звезда сцены и экрана, мечтает о свадьбе с безупречным женихом. Поддавшись его уговорам, она вкладывает все свои сбережения в его бизнес — пельменный завод в провинциальном городке. Когда оказывается, что возлюбленный — мошенник, героине приходится отправиться в глубинку, чтобы распродать оборудование и попытаться вернуть деньги.

По словам создателей, картина представляет собой трогательную и смешную историю о том, что даже у публичных людей нет инструкции к жизни, они также ошибаются и переживают неудачи, но главное — не опускать руки.

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступил Андрей Никифоров, который работал над сериалами «Восьмидесятые», «Контакт» и перезапуском «Букиных». Одним из продюсеров ленты стала Тина Канделаки. Производством и дистрибуцией занимаются кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии телеканала ТНТ.

Премьера ленты в широкий прокат по всей стране запланирована на 5 февраля (16+).





Авторы: Евгения Старцева, Ксения Рындина