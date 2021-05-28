В Челябинске снимают кино с Александром Палем в главной роли

Наш земляк, московский режиссер Дмитрий Пермяков работает над фильмом, действие которого происходит в Челябинске. Частично

В пятницу и субботу, 28 и 29 мая, творческая группа кинематографистов из Москвы снимает в Челябинске несколько эпизодов нового фильма под рабочим названием «ИМХО». Мы побывали на съемочной площадке.







Съемки — это очень скучно и очень медленно. С пяти утра на улице Орджоникидзе, за ДК ЖД, развернули палатки и вагончики. Гримерка со шторками от зевак, буфет с бутербродами, костюмерная с утюгами и еще десяток времянок киношного назначения.

Перед входом во Дворец культуры железнодорожников немного разобрали плитку и насыпали гору мусора, загородили эту красоту яркой оранжевой сеткой, поместили на нее информационную табличку.





Разворачивают камеры, настраивают светоотражатели, кричат прохожим: «Пожалуйста, проходите быстрее! Там сейчас нельзя находиться!» Гримеру жарко, массовке тоже.

На фоне ДК ЖД снимают эпизод с телевизионщиками, которые сообщают, что здесь планируется строительство храма.

Режиссер Дмитрий Пермяков проходит сцену с актрисой, которая играет, по-видимому, журналистку местного телевидения. Со стороны все выглядит очень буднично. Примерно каждый пятый прохожий интересуется: «А что здесь?»

Этот паспорт объекта - вымышленный, он декорация

Встречаем директора Центра развития туризма Челябинской области Дмитрия Столбова. Он объясняет, что происходит:

— Снимать кино у нас гораздо дешевле, чем в Москве. Это первый совместный проект Челябинской ассоциации кинематографистов, созданной в марте, с московскими продакшн-студиями. У нас пока нет толковой инфраструктуры, необходимой для съемок, но есть огромное желание ее создать. Пока ребятам пришлось привезти из Москвы даже волонтеров: перенести стулья, стойки, бутылки с водой, за шнуром сбегать в палатку... Проще взять своих обученных, чем тут искать с нуля, потому что даже человек, который держит микрофон, должен быть подготовлен. Мы со своей стороны договорились о площадках, развернули лагерь, подогнали вагончики для актеров, договорились об аренде оборудования, словом, провели организационную работу. Мы только-только набираемся опыта. Если у нас в городе будет настроена своя инфраструктура для съемок, то достаточно будет приехать режиссеру с ассистентом, сценаристу, оператору и актерам — все остальное мы организуем на месте, включая дорогую и сложную технику. Кроме того для кинематографистов, снимающих в регионах, начнет действовать федеральная программа по частичной компенсации расходов, это еще один стимул для смещения продакшена в регионы, — комментирует Дмитрий Столбов, один из организаторов съемочного процесса со стороны местной Ассоциации кинематографистов.

















На крыльце ДК ЖД разместился режиссер Дмитрий Пермяков, с плей-бэком.



В это время на съемочную площадку прибывает главная звезда — Александр Паль. Он в маске по самые глаза проходит по площади перед Дворцом культуры, никем не остановленный, в вагончик с надписью «Гримерка».

Следующий эпизод — совсем простой. Нужно пройтись с партнершей по направлению ко входу в здание, что-то обсуждая и жестикулируя.



Режиссер Дмитрий Пермяков объясняет актеру задачу

Репетиция, поэтому Паль в маске

Вся группа перемещается на крыльцо. Действуют очень четко, собранно. Мы понимаем, что снимают некие служебные проходы, не несущие особой драматической задачи. Важно зафиксировать героев в местной локации, в этом весь смысл экспедиции съемочной группы в далекий Челябинск.













Ребята из съемочной группы работали проектах «Интерны», «Жуки», «Холоп»

— В Челябинске такого проекта еще не было. Это первый, но, надеюсь, не последний опыт. Мы хотим, чтобы в наш город приезжали профессиональные кинематографисты. Если в фильмах, которые потом будут выходить в российский прокат, будет город Челябинск и Челябинская область, то это будет работать на туристическую привлекательность региона гораздо сильнее, чем некие программы по развитию туризма,

— полагает Артем Инглин.

Надо отдать должное челябинцам: даже девушки, узнавшие любимого актера, деликатно держались в стороне, зажав в руке телефоны для селфи. Никто не прыгал в кадр и не мешал съемочному процессу.Артем Инглин, создавший Челябинскую ассоциацию кинематографистов, на площадке с четырех утра. Он с коллегами по ассоциации отвечает за все закадровые подробности съемочного процесса: от аренды двух кемпинг-вагончиков, приспособленных под гримерки, до воды для группы. Параллельно он успевает выкладывать сториз в соцсети.Например, весомым аргументом для выбора Челябинска как места действия был фактор по имени Слава Мотов, оператор, имя которого означает знак качества проекта. В профессиональном сообществе знают, что если снимает Мотов, картинка будет высококлассная.

За камерой — Слава Мотов. Он технический директор проекта «ИМХО»

Кроме того, Слава — обладатель единственной в Уральской Федеральном округе профессиональной кинокамеры, и ее аренда обошлась дешевле, чем расходы по перевозке такого класса оборудования из Москвы.Слава Мотов в ответ на наши вопросы улыбался, но ничего конкретного о сюжете фильме сообщить не мог, кроме того, что очень рад самому факту, что в Челябинске стали возможными такие проекты.

Все-таки наш красный паровоз дает бесценную аутентичную картинку

Мы выпытывали фабулу нового фильма у всех, кто был рядом, но затея провалилась, как будто все члены съемочной группы дали обет молчания. Удалось понять, что это короткий метр и, скорее всего, социальная комедия. «Это не смешное кино, но должно быть смешно», — примерно так обрисовал свой замысел режиссер.В горсаду имени Пушкина предстояло снять очень простой эпизод. Герой Александра Паля сидит на спинке скамейки на летней эстраде и записывает сториз на телефон.

Пермяков и Паль. Проход по тексту

Паль записывал эпизод раз десять. Каждый раз был чем-то недоволен. «Вот сейчас отличный дубль, все было» — говорил ему режиссер. «Нет, — возражал актер. — Давайте перепишем». Переписали еще раз пять. Я стояла метрах в двадцати и уже выучила текст. Стали сворачиваться.

Вот так выглядит мобильный телефон, приспособленный для съемок

— Рано, наверное, еще говорить об этом проекте. Надо сначала сделать, потом расскажем. Это история не конкретно про Челябинск, но в том числе про Челябинск. Не могу вам ничего рассказать, даже завязку. Это преждевременно. Мы любим Челябинск и хотим, чтобы кино в Челябинске развивалось. Постепенно, постепенно этот процесс пойдет. Мы будем этому способствовать,

— уклончиво ответил на вопрос "О чем будет ваше кино?" режиссер Дмитрий Пермяков.

Стоп. Нужно записать горизонтальный вариант. Повернули камеру. Все сначала. Еще раз семь. «Нет, — говорит Александр, — вот эта фраза "Да вы что?" мне мешает. Она ломает весь ритм. Давай попробую без нее». Пробует. Все согласны: да, так лучше.Жарко, хочется пить, но съемочное время дорого. Группа прилетела всего на два дня.Еще дублей пять, хотя режиссер доволен уже первым. На одном из дублей вдруг раздались звонкие детские крики «Ура!» — в соседнем корпусе шел праздник. Еще дубль. И еще один, на посошок.На просьбу ответить на пару вопросов о съемках Александр Паль ответил коротко: «Вы простите, я не могу ничего говорить. Вот вам режиссер».Дмитрий Пермяков, известный челябинцам по команде КВН «Лица уральской национальности», оказался не более многословным:

Александр Паль и Слава Мотов

Дмитрий Столбов, который горячо переживает за весь челябинский туризм, верит в кинематографическое будущее нашего города и области и считает, что местная Ассоциация кинематографистов наработает опыт, обрастет профессиональными кадрами и необходимой для съемок инфраструктурой, и наступит время, когда гастроли московской съемочной группы уже не будут таким уж событием для города.

«Если однажды на территории Челябинской области снимут полный метр, я буду считать, что свою жизнь прожил не зря», — заключил Дмитрий Столбов.