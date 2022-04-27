В Челябинске снимают фильм о революционерах Елькиных

Проект вышел на финишную прямую. Осталось три съемочных дня

Команда преподавателей и студентов Челябинского государственного института культуры снимает псевдодокументальный полнометражный фильм «Братья Елькины». Это история о событиях 1917 года в Челябинске, участниками которой были три брата-революционера. 26 апреля мы побывали на съемочной площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД.



Работу над фильмом начали в 2020 году, но активные съемки стартовали, когда проект выиграл грант на полмиллиона рублей. Заявку подала продюсер проекта Екатерина Овчинникова. Авторы хотели понять, что происходило в Челябинске сто с лишним лет назад, как себя вели и что чувствовали люди, именами которых названы центральные улицы города.

Команда искала документы в архивах. В 2019 году перед началом съемок режиссер Светлана Попова несколько месяцев читала выписки из газет 1920-х годов, посмертные записки, семейную переписку Елькиных, протоколы допросов НКВД — для того, чтобы в кино все было достоверно и максимально близко к реальности. Для авторов это первый такой крупный и серьезный исторический кинопроект.





Снимают самую масштабную сцену — прибытие поезда. В ней участвует более 30 человек, одна собака, одна курица и верблюд. И паровоз. Даже не один паровоз. Вся съемочная площадка здесь — длинный перрон-коридор между поездами разных эпох.

«Это открывающая сцена фильма. Создаем атмосферу уездного города конца XIX века, вводим зрителя в этот мир»,— объяснила автор сценария и режиссер Светлана Попова.

Это эпизод прибытия братьев Абрама, Соломона и Бориса Елькиных в город. Больше тридцати человек в исторических костюмах под палящим весенним солнцем сбиваются в кучки. Кто-то жалуется, что в шубе с мехом в такую погоду слишком душно, кто-то снимает происходящее на телефон, а некоторые уже общаются от лица своих героев: «Сударь, не изволите ли подвинуться?»





Светлана Попова выстраивает сцену и громко объясняет, как все должно быть.

«Семья с ребенком! В следующий раз за тот столб заходите, к поезду. А на камере сделайте меньше асфальта, больше неба»,— режиссер говорит в мегафон.

Кроме актеров, в съемках участвуют звери. Вот собака на поводке вальяжно гуляет рядом с хозяйкой, а вот на перроне неподвижно стоит верблюд и не реагирует почти ни на что. Еще на площадку привезли живых куриц, чтобы сидели у барышень в корзинках и натурально кудахтали.

Ход времени на площадке внезапно останавливается. Звучит команда «Снимаем!». Из-под колес тут же бьет дым, и все оживает. Мужчина с зонтиком проходит мимо дам на скамейке, которые о чем-то болтают. Семейная пара с ребенком куда-то торопятся. Мальчик рвется вперед, но строгая мама постоянно делает ему замечания.





Пошли дамы с собачками. Как и велела режиссер — мимо столба вдоль перрона. Их обгоняет бабушка с корзинкой и связкой баранок на шее. В толпе туда-сюда бегает мальчик с газетами и предлагает узнать свежие новости. Такой вот образ уездного городка конца XIX века.

Дубль отснят. Возвращаемся в наше время, только клубы из дымомашины еще не до конца развеялись. Режиссер выходит на перрон и вносит изменения в сцену. Обращается к усатому мужчиной с зонтом.

«Вот здесь ближе к лавочке проходи, тени больше на них давай»,— звучит команда режиссера.

Одну и ту же сцену прогоняют снова и снова. Вдруг по команде режиссера оператор подхватывает камеру со штативом и переносит через весь перрон на противоположную сторону. Готовятся к другой сцене.





Режиссер ставит задачу мальчику-газетчику, который должен активнее продавать прессу. Светлана объясняет двум господам в черных костюмах и шляпах с пейсами, что они должны сделать в кадре:

«Старший еврей младшего пускай поучает! Пусть, мол, учится деньги зарабатывать!»— говорит Светлана Попова.

А пока к выходу готовятся мальчики-хулиганы. Выглядят они нарядно, в камзолах и, по нашим меркам, немного вычурно, но все равно небрежно. На лицах — щегольская улыбка, пока они носятся от одного края платформы к другой.

Вопросов, пожалуй, нет только к мальчику, который старательно натирает сапоги статному господину: со своей задачей справляется прекрасно.





Другие участники съемок ждут своего выхода и общаются на отвлеченные темы. Занятная картинка: люди в сюртуках и цилиндрах сидят с современными гаджетами или говорят о повышении цен в «Пятерочке».

«Челябинск сравнивают с улыбкой хулигана, который проделал выгодное дельце. Мы показываем вот этих дельцов, хулиганов, еврейскую диаспору. Елькины же тоже евреи. Город привлекал их живой торговлей»,— объясняет все происходящее Светлана Попова.

Сейчас съемки выходят на финишную прямую. Проект финансирует Союз кинематографистов России и управление культуры администрации Челябинска. Желающие поддерживают проект на краудфандинге.

«Это полностью некоммерческая картина. Кроме гранта, мы тратим на нее и свои средства и силы. Массовка и съемочная команда работают бесплатно. За идею. И показывать мы его собираемся бесплатно. Договариваемся с кинотеатрами и планируем фестивальную программу»,— поясняет руководитель и режиссер проекта Светлана Попова.

По расчетам, суммы гранта должно хватить, чтобы закончить съемки — картина стоит около миллиона рублей. Фильм создается с трепетным вниманием к деталям и достоверностью. Средства идут на оплату статистов, технику, пошив исторических костюмов (специально для фильма челябинцы воссоздали костюм красного комиссара и реплику формы уральского казака, которая хранится только в фондах Исторического музея).

Монтаж картины собираются закончить в сентябре-октябре. «Братьев Елькиных» покажут в челябинских кинотеатрах и в театре ЧГИКа абсолютно бесплатно.