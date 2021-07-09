Молодой педагог выиграла полмиллиона на съемки фильма о челябинских революционерах

Центральными персонажами ленты станут братья Елькины

Режиссер и преподаватель ЧГИК Екатерина Овчинникова выиграла полмиллиона на съемку документального фильма «Братья Елькины». Грант на такую сумму девушка получила на форуме уральской молодежи «Утро». В этом году форум проходит в онлайн-формате, и накануне пришли результаты конкурса на гранты от Росмолодежи.







По словам Екатерины, фильм «Братья Елькины» покажет, что происходило в Челябинске в 1917 году. О событиях этого времени решено рассказать через призму судеб братьев Елькиных — Абрама, Соломона и Бориса.

«Очень много есть фильмов о революционных событиях 1917 года, но обычно речь идет событиях в Москве. И очень мало мы знаем о том, что в то время творилось в Челябинске»,

— рассказала Екатерина Овчинникова корреспонденту ИА «Первое областное».

Созданием фильма занимаются студенты и преподаватели ЧГИК, Екатерина выполняет роль генерального продюсера. Фильм уже начали снимать: авторы сценария проделали большую работу по изучению исторических документов, а операторы отсняли сцену самоубийства брата Бориса.





По мнению Екатерины, полмиллиона рублей — это не большая сумма для кино, даже если речь идет о студенческом фильме.

«Основная часть бюджета уходит на аренду профессионального оборудования и на пошив костюмов. При этом стоит учесть, что речь о полнометражном фильме, хронометраж около 50 минут»,

— пояснила Екатерина.

Фильм «Братья Елькины» планируют выпустить в 2022 году.



Отметим, что ранее команда студентов и преподавателей ЧГИК подготовила документальный фильм о миасских золотодобытчиках «Отец и сын Симоновы». Картина получила хорошие отзывы — её можно посмотреть в свободном доступе.