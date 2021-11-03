Челябинцы выиграли миллион рублей на съемку фильма

В ЧГИКе работают над картиной о челябинских революционерах «Братья Елькины»

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Преподаватели Челябинского института культуры выиграли один миллион рублей на съемки фильма о челябинских революционерах «Братья Елькины». Фильм представили на Уральском питчинге дебютантов — 2021, который завершился вчера. Организаторы питчинга — Союз кинематографистов России и управление культуры администрации Челябинска. Во время подведения итогов жюри решило отдать половину призового фонда авторам документалки. Претендовало на приз 14 команд.



«Мы впервые получаем такой большой грант на фильм! Челябинские кинематографисты вообще впервые за годы проведения питчинга забрали призы, раньше все уходило столичным режиссерам. Мы рассчитывали на 200 тысяч в лучшем случае, но никак не на миллион! Это большой прорыв для челябинского кинематографа», — делится эмоциями автор сценария и режиссер фильма «Братья Елькины» Светлана Попова.

Половину суммы авторы получат от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов, а вторую — от управления культуры администрации Челябинска.

Документальный фильм в формате исторической реконструкции от преподавателей и студентов ЧГИКа рассказывает о событиях 1917 года через судьбы братьев Елькиных — Абрама, Соломона и Бориса. Как отмечают авторы, фильмов о революции в России действительно много, но о том, что происходило в эти годы в Челябинске, мало кто знает. Сценаристы проделали огромную работу по изучению исторических документов.

В фильме много экшена: будут снимать сцены драк и военных сражений. Кинематографистам помогают челябинские исторические клубы, они предоставляют костюмы и старинный реквизит. Отдельные фрагменты уже были сняты для тизера.

«Если бы не наши партнеры, никакого бюджета на фильм не хватило. Реквизит очень ценный, арендовать все просто невозможно. Например, в съемках принимают участие лошади, владельцы пошли нам навстречу и разрешили использовать животных бесплатно», — рассказывает Светлана Попова.

Съемки проходят в городском бору на Шершнях и на улицах Челябинска. Авторы ищут сохранившуюся историческую застройку города, чтобы перенести зрителя на сто лет назад. Такой уголок обнаружили, например, на улице Сони Кривой недалеко от площади Революции.

«Даже если бы мы не получили деньги, мы бы фильм досняли все равно. Но сейчас у нас появилась возможность поднять фильм на новый уровень: сделать качественный пост-продакшн, цветокоррекцию, монтаж. Для этого, возможно, будем обращаться в студии Москвы», — рассказывает Светлана Попова.

Фильм планируют выпустить осенью 2022 года.

Отметим, что также на Уральском питчинге дебютантов — 2021 500 тысяч рублей получил веб-сериал «Молитва о полиэтиленовом пакете» Алены Тремазовой (Екатеринбург) и еще 500 тысяч рублей — проект «Маленькие истории большого города» от Анны Абалмазовой и Вячеслава Алексеенко (Челябинск).