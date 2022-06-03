В Челябинске разрушили скульптуру Аленушки

Сначала фигуру обезглавили, а потом повалили на землю

На «Аллее сказок» в городском бору уничтожили скульптуру Аленушки. Фигура повалена на землю, на постаменте остались только стопы. Головы нет. Скульптура козленка стоит рядом целая.

Аленушку, как и другие скульптуры «Аллеи сказок», установили три года назад. За этот объект отвечает ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». В ведомстве журналисту Первого областного информагентства сообщили, что 30 мая Аленушка была без головы, а на следующий день скульптура лежала на земле.

«Сломали скульптуру люди, о природных техногенных воздействиях речи не идет, погода в эти дни была хорошая. Более того, вандалы, скорее всего, ударили чем-то тяжелым, голыми руками повалить ее очень сложно, она из полимербетона», — прокомментировала Антонина Отверченко, заместитель директора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Скульптуру планируют восстанавливать, но когда — неизвестно. Сейчас обломки должен осмотреть скульптор, и после он сможет ответить, можно ли их склеить или придется все делать с нуля.

«Это дорогостоящая работа. Мы уже увезли голову, позже вывезем саму фигуру — она очень тяжелая. Кто именно разрушил, вряд ли удастся установить — у этого места высокая проходимость, а камер нет», — объясняет Антонина Отверченко.

Отметим, что аналогичная скульптура Аленушки находится в Серпиевском заказнике в Челябинской области. Несколько лет назад фигуру тоже сломали, но тогда скульптор смог починить все на месте.