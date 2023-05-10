На «Тропе сказок» в городском бору Челябинска разрушили скульптуру

На этот раз от рук вандалов пострадал козленок Аленушки

В Челябинском городском бору разрушили скульптуру козленка — братца Аленушки. Фигурке животного снесли голову.

Напомним, год назад аналогично разрушили и саму Аленушку. Статую сначала лишили головы, а потом и вовсе снесли с основания. В ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», на чьем балансе содержатся скульптуры, тогда говорили, что ремонт потребует много времени и будет весьма дорогостоящим. Скульптуры сделаны из полимербетона и очень тяжелы в транспортировке.

Отметим, что найти нарушителей в прошлом году не удалось: по сказочной аллее гуляет много людей, а камер наблюдения в этой точке нет.

Для справки. Тропа «Лесные сказки» открылась в городском бору в 2019 году. Кроме Аленушки и козленка там есть скульптуры Кощея и Бабы-яги, игровые, интерактивные и информационные объекты для детей и взрослых.