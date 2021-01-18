В Челябинске прошла XVII народная премия «Светлое прошлое». Фоторепортаж

Ежегодно она вручается нашим выдающимся землякам

В челябинском театре драмы им. Н. Орлова состоялась церемония вручения ежегодной премии «Светлое прошлое». В этом году она прошла уже в 17-й раз.

«Сегодня, 17 января, 87 лет со дня образования нашей любимой Челябинской области, и я всех поздравляю с этим замечательным событием. Премия „Светлое прошлое“ — это уникальный проект, который собирает у нас на Южном Урале всех тех людей, которые родились, выросли или имеют любую другую связь с нашим регионом. Которые состоялись, сейчас работают и все свои профессиональные качества и навыки реализуют за пределами Челябинской области, но мы их считаем своими земляками, людьми, которые постоянно находятся рядом с нами»,

— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Ведущими церемонии, уже по сложившейся традиции, стали народная артистка России Марина Есипенко и народный артист России Олег Митяев.Открыл церемонию губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который также поздравил всех южноуральцев с 87-летием со дня образования региона.Премия традиционно вручается нашим выдающимся землякам, которые в настоящее время живут за пределами Челябинской области, в знак признательности за их заслуги и достижения.

Специальным гостем премии стала народная артистка России Тамара Гвердцители.