Ведущими церемонии, уже по сложившейся традиции, стали народная артистка России Марина Есипенко и народный артист России Олег Митяев.
Открыл церемонию губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который также поздравил всех южноуральцев с 87-летием со дня образования региона.
«Сегодня, 17 января, 87 лет со дня образования нашей любимой Челябинской области, и я всех поздравляю с этим замечательным событием. Премия „Светлое прошлое“ — это уникальный проект, который собирает у нас на Южном Урале всех тех людей, которые родились, выросли или имеют любую другую связь с нашим регионом. Которые состоялись, сейчас работают и все свои профессиональные качества и навыки реализуют за пределами Челябинской области, но мы их считаем своими земляками, людьми, которые постоянно находятся рядом с нами», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Премия традиционно вручается нашим выдающимся землякам, которые в настоящее время живут за пределами Челябинской области, в знак признательности за их заслуги и достижения.
Специальным гостем премии стала народная артистка России Тамара Гвердцители.