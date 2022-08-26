В Челябинском театре кукол поставили спектакль для взрослых про Бориса Годунова

Премьера комедии о настоящей беде состоится 2 сентября

«Они одинаковы ведь, герои. Один власть теряет, другой жаждет до нее дотянуться. И вот как раз тут зрителю есть о чем подумать, порассуждать, потянуть за нужную ниточку»,

— поясняет режиссер Александр Янушкевич.

«Я не верю в куколку Годунова. Как она должна выглядеть? И кто может управлять куклой-марионеткой Годуновым, если он сам дергает за ниточки? Нет-нет, решение сценическое должно быть таким, чтобы в него верили. И мы с художником, Татьяной Нерсисян, нашли подходящий вариант. При этом кукольность осталась. У нас на сцене есть безмолвствующий народ. А в словах уже и нет необходимости»,

— продолжает Александр Янушкевич.





На большой и серой сцене Театра кукол — груда безмолвных голов из папье-маше. Лица искажены и уродливы: белые, мертвые глаза, морщинистые лбы, скошенные губы. На каждой голове — несколько магнитных защелок, чтобы их можно было подвешивать. Так болванки вдруг становятся святыми, безмолвным народом, челядью, мучениками. Эти головы — находка режиссерской команды. Секундное действие на сцене, один нелепый бросок — а уже понимаешь без слов, почему тебе страшно.Спектакль «Годунов» — давняя идея Челябинского театра кукол и белорусского режиссера Александра Янушкевича. В его активе — несколько значимых театральных премий, включая «Золотую маску». В тандеме с художником Татьяной Нерсисян и хореографом Александром Козиным режиссер поставил несколько спектаклей, основанных на классическом и историческом контексте. Для Челябинска готовят постановку по драме Пушкина «Борис Годунов». Проект чуть «промаринован» коронавирусом и длительным ремонтом театрального здания. Но кажется, что готов он в подходящий момент.Действие на сцене происходит живым планом — роли бояр и простых людей распределены между актерами Театра кукол. А Бориса Годунова и Лжедмитрия и вовсе играет один Александр Малышев. Он не меняет одежд и масок, но в каждую секунду абсолютно понятно, чьи слова сейчас звучат в ушах.Литературная основа сокращена в несколько раз. Слова вложены в живых актеров, которые ловко манипулируют разными головами. Почему спектакль для взрослых разыгран не куклами-марионетками?Премьерные показы «Годунова» состоятся 2 сентября в 19:00 и 3—4 сентября в 18:00. «Годунов» — второй большой спектакль на новой сцене театра после ремонта. И первый в сезоне — для взрослой аудитории, 16+.А потом эту историю подхватит фестиваль «Соломенный жаворонок». Старейший проект Театра кукол из сезона в сезон собирает на сцене лучшие кукольные постановки со всей России и не только. В этом году на фестиваль заявлены 15 театров! Они покажут свои спектакли с 20 по 24 октября.