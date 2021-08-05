В Челябинске протестировали первые мобильные станции для ремонта велосипедов

Журналист «Первого областного» вместе с велосипедистом оценили функционал и определили, чего не хватает мини‑станциям

В Челябинске установили первые пункты самостоятельного мелкосрочного ремонта велосипедов. Это стойка, на которой можно подвесить велосипед, и минимальный набор инструментов, чтобы подкачать колесо или подтянуть цепь. Велостанции появились в рамках развития велоинфраструктуры Челябинска по инициативе администрации Центрального района.



«Если эти установки будут востребованы, то в рамках общей политики развития велоинфраструктуры в Челябинске мы увеличим количество таких мобильных пунктов ремонта в центре города»,

— уточнил глава района Виктор Ереклинцев.

Велостойки появились на Алом поле и в городском бору. Стоит уточнить, что на Алом поле конструкция размещается у входа, со стороны перекрестка проспекта Ленина и Свердловского. А в бору за памятником Курчатову — по дороге на карьер, справа, напротив детской площадки. Все эти дополнительные ориентиры нужны, потому что компактные стойки ловко сливаются с окружающей средой, столбами и деревьями, и не снабжены какими-то опознавательными знаками или табличками.

Редакция ИА «Первое областное» попросила велосипедиста и велоэксперта оценить, насколько эти стойки функциональны.





Марат Зиатдинов — специалист по ремонту и техническому обслуживанию велосипедов сервисного центра BikeMe. Велосипед для него — профессиональный инструмент, хобби, вид досуга, личный транспорт наконец. Велостойку он нашел быстро, но добавил, что без наших объяснений проехал бы мимо.





Марат Зиатдинов — специалист по ремонту велосипедов



Велосипедные стойки, закупленные администрацией города, предназначены для мелкого ТО — настройки тормозов и трансмиссии, подкачки колес, протяжки всех узлов. Одновременно на стойке можно разместить два велосипеда на разной высоте.

«Удобно для взрослых и для подростков. Но стоит добавить еще одну перекладину, совсем низкую, для владельцев тяжелых велосипедов — фэтбайков или бюджетных моделей со стальной рамой. Самый главный минус стойки — нет зажимных кулаков. Подвешиваем велосипед за седло, а он, смотрите, шатается. На землю не упадет, конечно, но для настройки трансмиссии это неудобно», — отмечает Марат Зиатдинов.





Оцениваем набор инструментов. На стальном шнуре пара отверток «плюс-минус», набор шестигранников и несколько ключей.

«Здорово, что оба вида отверток. Но нет ключа на 15, а колеса большинства бюджетных велосипедов крепятся гайками именно на 15. Есть дешевый семейный ключ, не самый удобный инструмент. Еще нет монтажных лопаток — мало у кого получится разбортовать колесо и заменить проколотую камеру. Все инструменты привязаны тросом, и пользоваться не очень удобно. Это вынужденная мера, понимаю», — отмечает Марат Зиатдинов.





Внизу стойки закреплен велосипедный насос. Обычный ручной инструмент сидит в металлическом кольце, и, чтобы им воспользоваться, нужно положить байк на землю.

«У этого насоса только одна головка, под автомобильный ниппель, один из самых ходовых. Правда, сейчас многие колеса комплектуются специальными велосипедными. Я вот не смогу сейчас здесь подкачать колесо — нужна другая головка, на два вида ниппелей. Плюс не помешал бы манометр, не на глаз же накачивать», — указывает Марат Зиатдинов.





В этот момент к стойке подходит молодой мужчина с сынишкой в велошлеме. Парень подтаскивает простенький велосипед к стойке и берется за насос — у него как раз автомобильный ниппель, поэтому подкачать колесо — не проблема. Насос работает чуть надрывно, со скрипом, как деревенская колонка для воды. Но качает. Малыш поднимает руки вверх: ура, папа молодец! — и они уезжают очень довольные.





«Я бы еще добавил сюда какой-то пластиковый поддон или коврик, чтобы можно было смазывать цепь маслом и не пачкать вредной химией землю. Ветошь или салфетки, ну и урну для мусора. Вон, уже набросали», — Марат поддевает носком велоботинка кусок изоленты, валяющийся под стойкой.

В целом велостойки — хорошее подспорье для любителей велосипедных прогулок. Минимум инструментов, два положения высоты, насос — хороший базовый комплект для какого-то мелкого ТО. Ведь, по верному замечанию нашего велоэксперта, профессионалы возят нужные инструменты с собой, а чтобы подкачать колеса или подтянуть гайки, достаточно и того, что размещено на стойках. Вот только одной стойки для целого бора — маловато.