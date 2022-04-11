В Челябинск приедет цирк‑шапито из Новосибирска Шатер установят на площадке у Торгового центра, с 30 апреля начнутся представления Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.



«Золотой Дракон» — это шапито, которое гастролирует по городам России и представляет полновесную цирковую программу. В Челябинске анонсированы выступления воздушных гимнастов на полотнах и на трапеции, мини-лошадок с обезьянами, акробатов на мачтах, канатоходцев, аттракцион дрессированных животных, в числе которых мангобеи-акробаты, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур. Кроме того — аттракцион «Опасное колесо смелости» (на видео), а главное — шоу персидских леопардов и африканских пантер.



Для челябинских детей, которые успели соскучиться по цирку (а некоторые успели вырасти и ни разу там не побывать), гастроли «Золотого Дракона» станут, несомненно, событием.



Открытие челябинского цирка



ч. Гастроли новосибирского цирка-шапито «Золотой Дракон» состоятся в Челябинске с 30 апреля по 24 июля. Так как челябинский цирк до сих пор закрыт на глобальную реконструкцию , представления пройдут в шатре перед Торговым центром (ул. Каслинская, 64).«Золотой Дракон» — это шапито, которое гастролирует по городам России и представляет полновесную цирковую программу. В Челябинске анонсированы выступления воздушных гимнастов на полотнах и на трапеции, мини-лошадок с обезьянами, акробатов на мачтах, канатоходцев, аттракцион дрессированных животных, в числе которых мангобеи-акробаты, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур. Кроме того — аттракцион «Опасное колесо смелости» (на видео), а главное — шоу персидских леопардов и африканских пантер.Для челябинских детей, которые успели соскучиться по цирку (а некоторые успели вырасти и ни разу там не побывать), гастроли «Золотого Дракона» станут, несомненно, событием.Открытие челябинского цирка было запланировано на конец 2002 года, но позже стало известно, что и эти сроки не актуальны: проект требует серьезной доработки в части помещений для животных — об этом Первому областному информационному агентству рассказал директор цирка Рихард Игла

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40