Гастроли новосибирского цирка-шапито «Золотой Дракон» состоятся в Челябинске с 30 апреля по 24 июля. Так как челябинский цирк до сих пор закрыт на глобальную реконструкцию, представления пройдут в шатре перед Торговым центром (ул. Каслинская, 64). 

«Золотой Дракон» — это шапито, которое гастролирует по городам России и представляет полновесную цирковую программу. В Челябинске анонсированы выступления воздушных гимнастов на полотнах и на трапеции, мини-лошадок с обезьянами, акробатов на мачтах, канатоходцев, аттракцион дрессированных животных, в числе которых мангобеи-акробаты, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур. Кроме того — аттракцион «Опасное колесо смелости» (на видео), а главное — шоу персидских леопардов и африканских пантер.

Для челябинских детей, которые успели соскучиться по цирку (а некоторые успели вырасти и ни разу там не побывать), гастроли «Золотого Дракона» станут, несомненно, событием.

Открытие челябинского цирка было запланировано на конец 2002 года, но позже стало известно, что и эти сроки не актуальны: проект требует серьезной доработки в части помещений для животных — об этом Первому областному информационному агентству рассказал директор цирка Рихард Иглач.