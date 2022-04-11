Гастроли новосибирского цирка-шапито «Золотой Дракон» состоятся в Челябинске с 30 апреля по 24 июля. Так как челябинский цирк до сих пор закрыт на глобальную реконструкцию, представления пройдут в шатре перед Торговым центром (ул. Каслинская, 64).
«Золотой Дракон» — это шапито, которое гастролирует по городам России и представляет полновесную цирковую программу. В Челябинске анонсированы выступления воздушных гимнастов на полотнах и на трапеции, мини-лошадок с обезьянами, акробатов на мачтах, канатоходцев, аттракцион дрессированных животных, в числе которых мангобеи-акробаты, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур. Кроме того — аттракцион «Опасное колесо смелости» (на видео), а главное — шоу персидских леопардов и африканских пантер.
Для челябинских детей, которые успели соскучиться по цирку (а некоторые успели вырасти и ни разу там не побывать), гастроли «Золотого Дракона» станут, несомненно, событием.
Открытие челябинского цирка было запланировано на конец 2002 года, но позже стало известно, что и эти сроки не актуальны: проект требует серьезной доработки в части помещений для животных — об этом Первому областному информационному агентству рассказал директор цирка Рихард Иглач.
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