Челябинский журналист Сергей Белковский написал документальную повесть о своей племяннице, дочери художника Игоря Белковского Насте.
«Трагедия разделила жизнь семьи на до и после», — говорит автор.
Получилась история про преодоление — о том, как молодая девушка, спортсменка и красавица, сумела принять себя после аварии и захотеть жить. История о том, как она, уже на коляске, стала дизайнером в Москве, каких добилась успехов в профессиональной среде.
«Эта история лечит от депрессии лучше всяких таблеток», — написала одна из читательниц книги.
Книга получила золотую медаль на Всероссийском журналистском конкурсе «Патриот России».
Эту награду она разделила с другой книгой Сергея Белковского — «По городу, которого нет на карте». Она о Танкограде.