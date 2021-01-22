В Челябинске презентовали книгу «Рожденная побеждать»

Это история Насти Белковской, оставшейся без ног после автокатастрофы, ныне — модного столичного дизайнера

Челябинский журналист Сергей Белковский написал документальную повесть о своей племяннице, дочери художника Игоря Белковского Насте.

«Трагедия разделила жизнь семьи на до и после», — говорит автор.

Получилась история про преодоление — о том, как молодая девушка, спортсменка и красавица, сумела принять себя после аварии и захотеть жить. История о том, как она, уже на коляске, стала дизайнером в Москве, каких добилась успехов в профессиональной среде.

«Эта история лечит от депрессии лучше всяких таблеток», — написала одна из читательниц книги.





Книга получила золотую медаль на Всероссийском журналистском конкурсе «Патриот России».













Эту награду она разделила с другой книгой Сергея Белковского — «По городу, которого нет на карте». Она о Танкограде.