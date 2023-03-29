Летом 2023 года в Челябинске появится еще одна стена для легальных граффити — сейчас райтеры из GraffitiRussia (это они проводили фестиваль «Наш мурал» по всей Челябинской области) вместе с администрацией города обсуждают варианты площадки, удобной для художников и жителей.
По словам сооснователя GraffitiRussia Павла Щеклеина, этот холофрейм, скорее всего, будет располагаться у набережной реки Миасс, возле Торгового центра. Окончательно площадку согласуют в ближайшее время — стену загрунтуют и подготовят для художественных работ.
«Граффити из полулегального занятия, уличного искусства превращаются в искусство современное. И администрация Челябинска идет навстречу этому движению. Открытые стены позволяют молодежи искать себя и свой способ самовыражения, не боясь и не убегая с баллончиками краски от сотрудников полиции. Это большой шаг», — отмечает Павел Щеклеин.
Напомним, это будет уже третья «свободная стена» для уличных художников. Первым «холстом» любителей стрит-арта стал забор детской железной дороги в парке Гагарина. Вторая стена была торжественно открыта в конце лета 2022 года на конечной трамвайной ветки «Завод им. Колющенко».
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