В Челябинске появится еще одна стена для легальных граффити

Там смогут рисовать все желающие

«Граффити из полулегального занятия, уличного искусства превращаются в искусство современное. И администрация Челябинска идет навстречу этому движению. Открытые стены позволяют молодежи искать себя и свой способ самовыражения, не боясь и не убегая с баллончиками краски от сотрудников полиции. Это большой шаг»,

— отмечает Павел Щеклеин.