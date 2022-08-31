В Челябинске подготовили стену для легального рисования граффити

Художники могут здесь рисовать, не опасаясь штрафов

В Челябинске открыли стену для легального граффити. Она находится у ЖД-вокзала, на конечной трамвайной остановки «Завод им. Колющенко». Сегодня, 31 августа, на площадке провели первый мастер-класс.



Пространство, где художники могут рисовать без ограничений, называется холофейм (Hall of fame — в дословном переводе с англ. зал славы). Здесь разрешено перекрывать рисунки друг друга и создавать свой стрит-арт.

Площадку подготовили Управлением по делам молодежи Челябинска совместно со студией творчества Art Flow и Ассоциацией художников Граффити Россия.

«Мы рады, что Челябинск активно прокачивается в направлении стрит-арта. Граффити-художников становится все больше, благодаря чему расширяется и наша команда. Давно хотели, чтобы у каждого была возможность свободного творчества. Надеемся увидеть новые лица в граффити и познакомиться. Граффити — это про дружбу», — комментирует Дмитрий Кольцо, основатель Ассоциации художников «Граффити Россия».

Напомним, что это не единственное пространство, где официально разрешено рисовать граффити. Еще одно находится у челябинского зоопарка со стороны детской железной дороги.