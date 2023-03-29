Художники из Graffiti Russia готовы бесплатно украсить несколько дворов в Челябинске. Для этого райтеры придумали конкурс «Привет, сосед!». Участвовать могут жители многоэтажек, во дворе которых есть подходящие для рисунков стены. Нужно выложить фотографии двора под специальным постом в социальных сетях Graffiti Russia и призвать всех соседей «раскачать» голосование.
Первый отбор заявок уже начался. Каждый месяц до конца осени райтеры Graffiti Russia будут выбирать один двор. Итого за лето художники планируют украсить пять дворов. Рисунки обещают согласовывать с жильцами, но целиком идти на поводу у обитателей домов не намерены.
«Мы хотим сделать уникальные дворы, чтобы рисунки были современным искусством. Никаких Чебурашек и ромашек. Заодно и жители смогут побольше узнать о стрит-арте. Не каждый челябинский двор подходит для работы. Совсем разрушенные площадки и там, где планируется ремонт, — не подойдут. Иначе наша работа быстро исчезнет. Кроме того, жильцы должны согласовать размещение граффити с управляющей компанией, чтобы через день после завершения работ никто ничего не закрасил», — уточняет Павел Щеклеин, сооснователь Graffiti Russia.
Жильцы могут повлиять на тематику рисунков, но стилистика будет целиком на откуп художникам. Впрочем, авторы сообщества используются для своих работ популярные и красивые образы. Самому Павлу, например, очень нравится результат первого фестиваля «Наш мурал» в микрорайоне «Академ Риверсайд». Самые любимые его работы — гончие собаки и стилизованная Венера Милосская.
Заявки на участие двора в конкурсе принимаются с 1-го по 15-е число каждого месяца. Потом организаторы быстро проводят голосование, приходят на выбранную площадку, готовят стену и за 3—5 дней рисуют граффити. Первый отбор уже идет, последний состоится 15 сентября.
Напомним, именно силами Graffiti Russia в Челябинской области несколько раз проводился фестиваль «Наш мурал». Граффити украсили новостройки не только Челябинска, но и других больших и малых городов и сел области.
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