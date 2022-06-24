В Челябинске построят пять кольцевых маршрутов для велосипедистов

Стратегию развития велоинфраструктуры согласовали с администрацией города

«С момента последней общественной презентации документ несколько изменился. Ключевые моменты остались прежними, нюансы в деталях. Разработчики учли замечания жителей города, скорректировали маршруты и сделали стратегию более реальной для Челябинска. Документ по-прежнему рассчитан на 10 лет, но мы поменяли первые этапы. В течение 3—5 лет будут созданы кольцевые маршруты по районам города, а уже затем все остальное. За последний месяц документ был согласован с ведомствами, имеющими непосредственное отношение к исполнению: комитетом дорожного хозяйства, управлением архитектуры и так далее. Можно сказать, что стратегия принята, согласована, а сейчас проходит юридическое закрепление»,

— уточняет Ольга Никитина, заместитель начальника управления архитектуры города Челябинска.