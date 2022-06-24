Мэру Наталье Котовой и городской администрации представили завершенную стратегию развития велоинфраструктуры Челябинска. Событие состоялось в рамках трехдневной аналитической сессии «Стратегия — 2035» — форума, на котором чиновники знакомятся и проверяют проекты, названные ключевыми в развитии города.
В первые несколько лет будут строиться дорожки в границах отдельных районов города — центра, ЧМЗ, Ленинского района, Северо-Запада, чтобы соединить уже имеющиеся маршруты. А потом ветки районных дорожек свяжут между собой. И важный нюанс — дорожки частично привязали к маршруту метротрама: в дальнейшем возле общих станций будут делать перехватывающие парковки, чтобы жители могли отказаться от автомобилей в пользу велосипедов и метротрамвая.
«С момента последней общественной презентации документ несколько изменился. Ключевые моменты остались прежними, нюансы в деталях. Разработчики учли замечания жителей города, скорректировали маршруты и сделали стратегию более реальной для Челябинска. Документ по-прежнему рассчитан на 10 лет, но мы поменяли первые этапы. В течение 3—5 лет будут созданы кольцевые маршруты по районам города, а уже затем все остальное. За последний месяц документ был согласован с ведомствами, имеющими непосредственное отношение к исполнению: комитетом дорожного хозяйства, управлением архитектуры и так далее. Можно сказать, что стратегия принята, согласована, а сейчас проходит юридическое закрепление», — уточняет Ольга Никитина, заместитель начальника управления архитектуры города Челябинска.
Напомним, стратегию развития велоинфраструктуры Челябинска разрабатывало бюро из Санкт-Петербурга OTS-Lab. За 5,4 миллиона рублей проектная компания провела исследование существующей городской велоинфраструктуры — дорожек, парковок и точек для быстрого ремонта велосипедов. Кроме того, сотрудники сами изучили город, опросили жителей и провели несколько открытых мероприятий по типу соучастного проектирования в Доме архитектора. Промежуточные итоги были представлены общественности в конце апреля на Велофесте.
А теперь трехтомник велостратегии согласован со всеми ключевыми ведомствами и готов к реализации. Правда, обязательным документ не считается.
Мэр Наталья Котова на презентации подчеркнула, что «стратегию рассмотрят подробно, но приоритеты в этапах выполнения будут расставлять самостоятельно», учитывая бюджеты и этапы строительства метротрама, по-видимому.
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