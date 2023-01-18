В Челябинске открылся клуб любителей k‑pop и корейского кино

На встречах планируют обсуждать национальные костюмы, шаманизм и обычаи Южной Кореи

В Челябинске открылся клуб «Халлю», дискуссионная площадка для всех ценителей культуры Южной Кореи. Клуб работает при библиотеке № 8 Калининского района, первая встреча состоится 19 января в 17:00. Обсуждать будут и поп-культуру, и традиционное искусство страны.

Корейская культура, особенно k-pop, популярна по всему миру, и в Челябинске, уже больше пяти лет. Зрители и кинокритики восхищаются южнокорейским кинематографом: «Олдбоем», «Поездом в Пусан», «Игрой в кальмара» и «Паразитами». У последнего, кстати, четыре «Оскара». Песни и клипы корейских поп-групп (BTS, Stray Kids и другие) собирают миллиарды прослушиваний.

В Челябинске у корейских поп-артистов очень крепкая фан-база, музыку слушают и школьники, и пенсионеры. В 2022 году в Челябинске фанаты BTS даже масштабно поздравляли бойз-бенд с восьмилетием — на экране ТРК «Космос» включили клип группы.

Организаторы ставят цель и обсуждать популярные тенденции, чтобы привлечь интересующихся, и познакомить челябинцев с историй и традициями. В клубе обратят внимание на национальную культуру страны: письменность, мифологию, шаманизм, традиционные костюмы и обычаи.

Напомним, первая встреча дискуссионного клуба состоится в библиотеке № 8 (Молодогвардейцев, 70а) 19 января в 17:00. Вход свободный. 12+