Ледовый городок на площади Революции откроется 27 декабря, об этом сообщает управление культуры администрации Челябинска. Накануне сообщалось, что работы закончатся к 25 декабря.
В ледовом городке на главной площади Челябинска уже установлена елка и горки, начался монтаж ледяных фигур. Стройка не прекращалась даже в 30-градусный мороз. В понедельник, 18 декабря, начнут украшать 20-метровую елку.
В этом году темой ледового городка выбраны сказы Бажова. В новогодние каникулы здесь будет работать почта Деда Мороза, с 27 декабря откроется и Дом Деда Мороза ОТВ, ставший уже обязательной локацией на площади в новогодние каникулы.
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