Ледовый городок на площади Революции откроется 27 декабря, об этом сообщает управление культуры администрации Челябинска. Накануне сообщалось, что работы закончатся к 25 декабря.

В ледовом городке на главной площади Челябинска уже установлена елка и горки, начался монтаж ледяных фигур. Стройка не прекращалась даже в 30-градусный мороз. В понедельник, 18 декабря, начнут украшать 20-метровую елку.

В этом году темой ледового городка выбраны сказы Бажова. В новогодние каникулы здесь будет работать почта Деда Мороза, с 27 декабря откроется и Дом Деда Мороза ОТВ, ставший уже обязательной локацией на площади в новогодние каникулы.