В Челябинске ищут подрядчика на строительство ледового городка

Завершить работы необходимо к 22 декабря

Администрация Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство ледового городка на площади Революции за 15 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В стоимость лота входит выполнение работ по возведению, техническому обслуживанию и демонтажу ледового городка, главной темой которого в этом году станут сказы Павла Бажова.

«Ледяные фигуры должны быть объемные, соразмерные и пропорциональные. Их необходимо установить на постаменты изо льда»,— указано в техзадании.

Героями новогодней площадки станут не только Дед Мороз и Снегурочка, но и Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, сказочные лебеди, Хозяйка Медной горы и Данила-мастер.





На площади построят горки «Малахитовая», «Самоцветная», «Медная» и другие. Возведут их по ГОСТу, чтобы соответствовали нормам безопасности. Всего в проекте — шесть горок разной высоты, два лабиринта и дом Деда Мороза. Здесь же разместят сюжетные композиции из известных сказов Павла Бажова.





По периметру площадки установят ограждения, которые украсят светящимися новогодними деревьями, выполненными из акрила.





Украшением площадки также станут световые конструкции «каменный цветок» и необычная малахитовая шкатулка. Входные группы в ледовый городок украсят новогодними персонажами и световыми конструкциями.





Между фигурами изо льда разместят фотозоны и детские лабиринты.