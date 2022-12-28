В Челябинске открывается семейный ресторан Rou Rou

В последнюю неделю года новое заведение появится в ЖК «Ньютон»

В Челябинске на проспекте Родионова готовят к открытию новый семейный ресторан под названием Rou Rou. Заведение с таким же названием есть в Токио и Иокогаме, но связи с Японией или с японской кухней у нового ресторана нет.



«Название ресторана ничего не значит, это просто повторяющееся милое английское слово. Ру Ру», — рассказала SMM-менеджер заведения Дарья, которая не стала называть свою фамилию.

У владельцев это первое заведение. Rou Rou открывается в очень густонаселенном районе: рядом бары Friendly и Daddy’s Choice, французская кондитерская La Petite, пиццерия Pizza Makers, восточный ресторан «Солнце» и еще несколько ресторанов с доставкой и навынос.

Средний чек в новом семейном ресторане, по словам создателей, составит 1800 рублей. В меню и крем-суп из тыквы, и паста, и брускетты, и тирамису — словом, якорной кухни нет, но представлены популярные блюда из кухонь разных народов.

Напомним, осенью в Челябинске открылось сразу несколько итальянских ресторанов: «Челентано» в ТК «Елки», пиццерия Roni Napolitana и рестобар «Оптимисты» на Кировке, «Итальянка» и пиццерия The Pechka на Белом рынке.