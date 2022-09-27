В Челябинске готовят к открытию ресторан итальянской кухни «Итальянка». Новое заведение появится по адресу ул. Витебская, 4, в сотне метров от гастрономического пространства «Белый рынок». Запуск планировали еще в начале сентября, но подготовка немного затянулась.
Авторы проекта сообщают, что главная особенность ресторана — своя сыроварня: на производстве будут готовить «сливочную» моцареллу и страчателлу, «деревенский сыр», качотту. Кухню сделают открытой, то есть гости смогут увидеть, как им пекут неаполитанскую пиццу или варят домашнюю итальянскую пасту. В барную станцию интегрируют витрину с десертами.
Открытие запланировано на первую половину октября.
Отметим, что в том же доме работает ребрышковая имени рэпера Басты, куда пускают с собаками, и ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико».
Еще по теме: на прошлой неделе в Челябинске открылся ресторан с платным входом Edateca. Это проект из Самары, который работает по системе true cost.
Авторы проекта сообщают, что главная особенность ресторана — своя сыроварня: на производстве будут готовить «сливочную» моцареллу и страчателлу, «деревенский сыр», качотту. Кухню сделают открытой, то есть гости смогут увидеть, как им пекут неаполитанскую пиццу или варят домашнюю итальянскую пасту. В барную станцию интегрируют витрину с десертами.
Открытие запланировано на первую половину октября.
Отметим, что в том же доме работает ребрышковая имени рэпера Басты, куда пускают с собаками, и ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико».
Еще по теме: на прошлой неделе в Челябинске открылся ресторан с платным входом Edateca. Это проект из Самары, который работает по системе true cost.