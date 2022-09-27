В Челябинске открывается ресторан «Итальянка» В заведении будет открытая кухня и свое сырное производство



Авторы проекта сообщают, что главная особенность ресторана — своя сыроварня: на производстве будут готовить «сливочную» моцареллу и страчателлу, «деревенский сыр», качотту. Кухню сделают открытой, то есть гости смогут увидеть, как им пекут неаполитанскую пиццу или варят домашнюю итальянскую пасту. В барную станцию интегрируют витрину с десертами.



Открытие запланировано на первую половину октября.



Отметим, что в том же доме работает ребрышковая имени рэпера Басты,



Еще по теме: на прошлой неделе в Челябинске открылся ресторан с платным входом Edateca. Это проект из Самары, который В Челябинске готовят к открытию ресторан итальянской кухни «Итальянка». Новое заведение появится по адресу ул. Витебская, 4, в сотне метров от гастрономического пространства «Белый рынок». Запуск планировали еще в начале сентября, но подготовка немного затянулась.Авторы проекта сообщают, что главная особенность ресторана — своя сыроварня: на производстве будут готовить «сливочную» моцареллу и страчателлу, «деревенский сыр», качотту. Кухню сделают открытой, то есть гости смогут увидеть, как им пекут неаполитанскую пиццу или варят домашнюю итальянскую пасту. В барную станцию интегрируют витрину с десертами.Открытие запланировано на первую половину октября.Отметим, что в том же доме работает ребрышковая имени рэпера Басты, куда пускают с собаками , и ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико» Еще по теме: на прошлой неделе в Челябинске открылся ресторан с платным входом Edateca. Это проект из Самары, который работает по системе true cost

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