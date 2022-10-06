В Челябинске открылся ресторан итальянской кухни «Челентано»

С сентября заведение работает в техническом режиме

В Курчатовском районе Челябинска, недалеко от ТК «Ёлки», открылся новый ресторан итальянской кухни «Челентано». Пока прошло только техническое открытие, но гостей уже приглашают попробовать салат с индейкой и манго, пасту с говяжьей вырезкой, итальянскую пиццу и брускетты с креветками и песто.



В зале приглушенный свет, много зеркал, а на меню изображен карандашный портрет Адриано Челентано из фильма «Блеф», он же нарисован и на стене у входа в заведение. В честь культового итальянского актера и назвали ресторан.





Спагетти в ресторане — ручной работы, а для мясной вырезки не используют замороженное мясо, только свежее. Все десерты из меню тоже готовят самостоятельно. Отмечают, что все сладости в «Ресторано Челентано» без сахара.

Заведение работает по адресу Бейвеля, 6. Пока в техническом режиме. Двери открыты со среды по воскресенье с 12:00. Понедельник и вторник — выходные.

Напомним, сейчас в Челябинске готовят к открытию ресторан средиземноморской кухни со своей сыроварней «Итальянка». Заведение планируют запустить в первой половине октября.