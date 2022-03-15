В Челябинске открывается фотовыставка проекта «Арт‑экспедиция 1406»

Авторы превратили туристические места региона в арт-пространства

18 марта в Доме архитектора состоится фотовыставка проекта «Арт-экспедиция 1406». Летом 2021 года группа фотографов и художников отправилась в путешествие, чтобы сделать яркие кадры туристических мест Челябинской области. Например, группа спустилась в темную Никольскую пещеру и устроили там фотосет. Оправились к старинному мосту под Миньяром, нарядили девушку в платье с длинным шлейфом, посадили на край моста и сфотографировали с коптера.



Фотохудожники путешествовали по области месяц, побывали в Саткинском районе, в Карабаше, на Таганае и Зюраткуле. Забирались на горы и устраивали шоу в пустыне — в Тайгинском шламохранилище сняли танцевальный перформанс под варган, а потом испачкали обнаженную девушку красками холи.

Ребята не только снимали, но и сделали несколько арт-объектов. На вершине горы Косотур в Златоусте установили скульптуру лося, а на берегу Озера Еланчик в глэмпинг-лагере — лошадку-качалку для взрослых.

О путешествии сняли красивый фильм, главная цель экспедиции — продвижение туристических маршрутов региона. Ролик, фото и карту маршрутов презентуют в Доме архитектора в пятницу в 18:30. Познакомиться с выставкой приглашают всех желающих с 18 марта по 1 апреля ежедневно с 9:00 до 20:00.