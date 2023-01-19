В апреле-марте в Челябинске откроется франшизное кафе Chicko. Столичная сеть закусочных специализируется на корейском стритфуде — национальных блюдах Южной Кореи из мяса, теста и с необычными соусами.
Кафе Chicko займет пустующую площадку закрывшейся пиццерии Broadway street на ул. Цвиллинга, 38. В помещении сейчас идет ремонт, а первые эскизы будущей торговой точки появились в социальных сетях бренда Chicko.
По федеральной концепции в кафе не только готовят еду и напитки, но и планируют устраивать вечеринки, тематические встречи, посвященные корейским музыкальным группам и кино (дорамам). Если вам очень хочется попробовать продукцию Chicko заранее, то точка в Екатеринбурге начнет свою работу уже 5 февраля.
Любопытно, что буквально на этой неделе при одной из челябинских библиотек открыли клуб любителей корейской культуры. Тем более что в городе полно фанатов корейской музыки. Например, от мальчиковой группы BTS в восторге сразу несколько пенсионерок, которые даже фан-клуб собрали.
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