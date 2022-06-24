В Челябинске после четырех лет работы закрывается Greenery friends’ bar

Заведение переедет в «Манхэттен»

Greenery bar на Цвиллинга, 6, в центре Челябинска, закроется через неделю, 30 июня. В середине июля заведение откроется на Труда, 176. Об этом сообщили в соцсетях заведения.







Фото: Мария Гридневская, vk.com/greenery_friendsbar

На новом месте Greenery откроется под тем же названием. Станет больше места, обновится интерьер и немного изменится меню, но оно пока в секрете.

«Мы решили переехать, потому что новая площадка побольше. Будет другой интерьер, новая кухня, увеличится штат сотрудников. Хочется создать новый для города современный проект. Но подробности мы пока разглашать не хотим»,— рассказала владелица бара Татьяна Мизюрина.

На первой линии ЖК «Манхэттен» уже работают рестораны Tortillas & grill и Sketch, готовится к открытию «Гриль Хаус». На одном из панорамных окон больше месяца красуется анонс «Бар для друзей скоро тут!».





Фото: Рита Хрущева, vk.com/greenery_friendsbar

Другие заведения Татьяны (ENVY и Boris bar) продолжают работать на старых местах и в прежнем режиме.

Что будет на месте бара на Цвиллинга, Татьяна Мизюрина не знает.