В Челябинск заходит сеть крафтовых пиццерий Roni Napolitana. Рекламные баннеры с информацией о ресторане появились у кинотеатра «Знамя». Авторы проекта сообщают, что здесь будут готовить неаполитанскую пиццу.
Пиццерия Roni Napolitana является проектом федерального холдинга Akhunov Group: компания разрабатывает рестораны «под ключ», проводит ребрендинги и занимается оптимизацией процессов готового бизнеса.
Первый ресторан Roni открыли в 2021 году в Ташкенте, потом несколько заведений появились в Казахстане. В России первую точку запустили весной 2022 года в Тюмени.
В Челябинске Roni появится в доме по адресу ул. Кирова, 110. Помещение пустовало несколько лет, раньше на этом месте работала столовая «Родная», а до нее — проект «Есть поесть».
В меню Roni порядка 20 видов пиццы: есть «Маргарита» и «Пепперони», а также пицца с креветками и лососем, грушей и горгондзолой и десертный вариант — с малиной и сыром маскарпоне. Средний чек — около 800 рублей.
В Челябинске сейчас ищут сотрудников для нового проекта. Запуск запланирован на декабрь 2022.
Отметим, что в соседнем доме работает старейшая пиццерия в Челябинске «Помидор», а в пяти минутах ходьбы — кафе от итальянского шефа «Подди-Пицца», там тоже готовят неаполитанскую пиццу с пышными бортиками.
Пиццерия Roni Napolitana является проектом федерального холдинга Akhunov Group: компания разрабатывает рестораны «под ключ», проводит ребрендинги и занимается оптимизацией процессов готового бизнеса.
Первый ресторан Roni открыли в 2021 году в Ташкенте, потом несколько заведений появились в Казахстане. В России первую точку запустили весной 2022 года в Тюмени.
В Челябинске Roni появится в доме по адресу ул. Кирова, 110. Помещение пустовало несколько лет, раньше на этом месте работала столовая «Родная», а до нее — проект «Есть поесть».
В меню Roni порядка 20 видов пиццы: есть «Маргарита» и «Пепперони», а также пицца с креветками и лососем, грушей и горгондзолой и десертный вариант — с малиной и сыром маскарпоне. Средний чек — около 800 рублей.
В Челябинске сейчас ищут сотрудников для нового проекта. Запуск запланирован на декабрь 2022.
Отметим, что в соседнем доме работает старейшая пиццерия в Челябинске «Помидор», а в пяти минутах ходьбы — кафе от итальянского шефа «Подди-Пицца», там тоже готовят неаполитанскую пиццу с пышными бортиками.