Модный проект LongFashionWeekend Ural вместе с партнерами — Mendit Research Lab и девелопером «Весна» открывает мастерскую мендинга MendIT Lab.
Мендинг — это практика ремонта одежды, ее переосмысление, благодаря чему многие вещи получается превратить в современные, дать им вторую жизнь. Это не секонд-хенд, вы просто дорабатываете или ремонтируете собственную одежду, от которой устали, считаете ее немодной или исчерпавшей себя. А тут поставили заплатку, сделали нашивку или целый комикс из нашивок — и вещь заиграет новыми красками. Создатели движения утверждают, что мендинг — не только полезная практика осознанного потребления, но и важная эмоциональная сессия.
«Мендинг — это одновременно хобби, практика ручного труда и устойчивая стратегия потребления. Это возможность исследовать свои отношения с одеждой, с личным и семейным прошлым», — пишут организаторы проекта.
Так вот, мастерская мендинга в Челябинске заработает для всех желающих в доме на ул. Энтузиастов, 30. Кураторы проекта — фешен-дизайнеры, профессиональные портные и эксперты индустрии расскажут, как чинить одежду. А заодно, может, и себя. В программе встречи — маленький фуршет, презентация проекта и первые мастер-классы по творчеству.
Послушать про мендинг, познакомиться с единомышленниками и попробовать пришить первую заплатку может каждый — это бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться. Организаторы мендинг-мастерской, правда, просят оказать посильную помощь проекту — все собранные средства будут в конце сезона (через полгода) переданы в фонд «Искорка».
Первая встреча состоится 11 марта в 18:30 на ул. Энтузиастов, 30. Возрастное ограничение мероприятия — 18+.
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