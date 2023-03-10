Здание третьего низшего начального (приходского) женского училища (вековой особняк на ул. Володарского, 14) перекрасят в красный цвет. Это будет последний этап восстановления объекта культурного наследия.
Сейчас здесь находится управление по делам образования Челябинска. А в начале XX века дом строился специально для женского училища. Оно было частью сети одноклассных низших начальных училищ города, состоявшей из пяти мужских, пяти женских и двух смешанных учебных заведений. Первые несколько лет женское училище своего здания не имело, но в архивных записях за 1913—1914 годы появляются строчки расходов: на постройку нового особняка потрачено более 17 тысяч рублей.
Улица Володарского тогда называлась Западным бульваром и была чуть ли не окраиной города. После 1917 года приходское училище расформировали, а комнаты отдали небольшим конторам и управлениям. К началу XXI века здание сильно обветшало, поэтому в 2011 году строение отреставрировали. И теперь нужно завершить проект, вернув дому исторический вид.
«Особняк относится к краснокирпичному стилю — типичной манере строительства конца XIХ — начала ХХ века. Это условное обозначение неоштукатуренных кирпичных зданий, для которых характерна замена лепных украшений из штукатурки декором из неоштукатуренного кирпича», — дают справку в комитете по охране культурного наследия.
Сейчас здание розовое. Когда именно здание будут перекрашивать, пока неизвестно.
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