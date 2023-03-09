В Челябинской библиотеке «Точки удивления» 10 марта состоится мастер-класс по изготовлению тактильных книг. Это первое открытое мероприятие для всех желающих.
«Эти книги предназначены для тотально слепых детей, чтобы они правильно сложили представление о мире, поэтому необходимо соблюдать правила, чтобы медведь не стоял на голове и у него было четыре лапы», —пояснили Первому областному информационному агентству организаторы мастер-класса.
Тактильные книги ручной работы — это часть мероприятий в рамках проекта «Мягкое чтение», который выиграл грант губернатора. Запланировано семь таких мастер-классов, в том числе выездных. В книгах создаются рельефные иллюстрации и объемные рисунки из разных материалов. Все элементы на ощупь максимально приближены к реальности.
10 марта в 15:00 библиотека «Точки удивления» приглашает принять участие всех желающих в создании уникальных тактильных рукодельных книг.
Автор: Дарья Малова
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