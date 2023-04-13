В Челябинске откроется выставка картин, созданных художником и нейросетью

Инсталляция проводится в галерее современного искусства OkNo

В челябинской галерее современного искусства OkNo к экспонированию готовят новую выставку. В небольшом зале вывешивается цикл живописных полотен «Трансформация» художницы Алисы Гореловой. Она давно занимается живописью, и в центре ее внимания чаще всего — тело человека в различных интерпретациях и плоскостях мышления.



Цикл «Трансформация» — это необычные картины, первый шаг в создании которых делает… компьютерная программа. Она генерирует образы, которые художница потом интерпретирует, сводит композиционно и в красках. При этом Алиса Горелова держит в голове основной посыл серии — показать героев полотен не людьми в телах, а сгустками психологических и энергетических штрихов. То есть художник мягко намекает, как на современного человека влияет окружающее (в том числе и цифровое) пространство. Алиса не скрывает участие компьютерной программы в создании полотен. Как раз наоборот, цифровизация искусства и мышления для художницы — смыслообразующий элемент.



Выставка откроется 14 апреля. Традиционно в галерее можно побывать на медиации — то есть пояснительной встрече с куратором или самим художником. Мы советуем сначала сходить самим и попробовать разобраться в современном искусстве. А уже потом записаться на медиацию, чтобы подтвердить свои идеи или узнать, как это было задумано на самом деле.



Напомним, галерея работает по нестандартному графику, три дня в неделю. По пятницам с 16:00 до 20:00, а в выходные с 14:00 до 18:00.



Возрастные ограничения выставки 12+.