Челябинский «Том Сойер Фест» наведет порядок в старинном здании РЖД

Сейчас на субботник 22 апреля набирают волонтеров

Челябинское движение «Том Сойер Фест» открывает свой трудовой сезон. Первое событие, организованное Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области, приурочили ко Дню памятников и исторических мест. Организаторы зовут волонтеров прибраться на территории старинного здания.



Субботник 22 апреля пройдет в стенах объекта культурного наследия — дежурных комнатах паровозных бригад на улице Свободы, 165. В этом доме на рубеже XIX и XX веков паровозные бригады могли отдохнуть между рейсами — поспать, помыться, написать письма родным или почитать. Подобные здания общажного типа строились при крупных станциях. Но чаще всего дома были деревянные и до наших дней не сохранились. Челябинские дежурные комнаты — из кирпича, поэтому постройка уцелела и теперь охраняется государством.



Волонтерам предлагают очистить комнаты и площадку вокруг здания от мусора, смахнуть пыль. А после горячего обеда — прогуляться с экскурсией по привокзальной территории.



Чтобы стать участником субботника, нужно зарегистрироваться (иначе останетесь без обеда и экскурсии). Подробности регистрации можно уточнить в челябинском сообществе «Том Сойер Фест» в социальных сетях.



Возрастное ограничение 18+.

