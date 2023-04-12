Челябинское движение «Том Сойер Фест» открывает свой трудовой сезон. Первое событие, организованное Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области, приурочили ко Дню памятников и исторических мест. Организаторы зовут волонтеров прибраться на территории старинного здания.
Субботник 22 апреля пройдет в стенах объекта культурного наследия — дежурных комнатах паровозных бригад на улице Свободы, 165. В этом доме на рубеже XIX и XX веков паровозные бригады могли отдохнуть между рейсами — поспать, помыться, написать письма родным или почитать. Подобные здания общажного типа строились при крупных станциях. Но чаще всего дома были деревянные и до наших дней не сохранились. Челябинские дежурные комнаты — из кирпича, поэтому постройка уцелела и теперь охраняется государством.
Волонтерам предлагают очистить комнаты и площадку вокруг здания от мусора, смахнуть пыль. А после горячего обеда — прогуляться с экскурсией по привокзальной территории.
Чтобы стать участником субботника, нужно зарегистрироваться (иначе останетесь без обеда и экскурсии). Подробности регистрации можно уточнить в челябинском сообществе «Том Сойер Фест» в социальных сетях.
Возрастное ограничение 18+.
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