В художественной школе Челябинска пройдет неделя современного искусства

В программе — выставки и даже круглый стол на тему нейросетей и художников

В Детской художественной школе Челябинска стартует неделя современного искусства. Несколько дней на одной площадке точки соприкосновения найдут современные художники и адепты академического образования.

Первым делом в галерее школы откроется выставка нескольких художников из разных городов (Челябинск, Казань и Москва). Проект получил название «Личное». Его участники представят инсталляции, арты, видео, графику — 8 работ, в которых раскрывается тема памяти и ценности прошлого через личные воспоминания, семейные архивы и фотографии. Среди художников-участников — Ольга Гражданкина, чьи проекты не раз выставлялись в галерее OkNo, художница Алена Терешко, лауреат премии Курехина, Александр Данилов — редкий пример художника «старой школы», который активно использует новые средства визуализации, и другие мастера.

Кроме выставки в программе недели современного искусства — круглые столы и конференции о соприкосновении современного искусства и академического образования, организации мастерских и лабораторий, где есть место экспериментам, наконец, о нейросетях и художниках. Участники недели поделятся своим выставочным опытом и проектами с учениками школы и художественного училища. Среди известных в Челябинске знатоков искусства выступят галерист Марина Денкевич (A Table Gallery), искусствовед Анна Леготина (проект «Усадьба Рябининых» и совместный с Денкевич «Цоколь») и многие другие.

Открытие недели современного искусства и выставки «Личное» назначено на 14 апреля, в 16:00. Вход на мероприятие свободный, для лиц старше 12 лет.