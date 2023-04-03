В Челябинске объявлены имена победителей конкурса «Своя территория»

Выбрано 11 школьных сочинений, которые станут сюжетами спектаклей

В Молодежном театре объявили имена одиннадцати старшеклассников из Челябинской области, чьи сочинения победили в драматургическом конкурсе «Своя территория». Ребятам предложили рассказать важную для них историю, из которой профессиональные театральные деятели возьмут сюжет для пьесы о жизни подростков.

Из 167 работ драматург Екатерина Гузема и режиссер Анастасия Старцева отобрали 11 (вместо 10) сочинений школьников из Челябинска, поселков Мирного, Каменского и Бердяуша.

«Мы сейчас начнем обсуждение, и одна из ваших историй может превратиться в пьесу, а потом и в спектакль, который мы поставим на сцене Молодежного театра. Так вы станете полноценными соавторами», — приветствовал победителей главный режиссер Иван Миневцев.

Среди отобранных сочинений есть, например, история девочки, которую родители ограничивают во всем, в том числе в доступе к интернету. В результате школьница не понимает своих ровесников, увлекающихся чем-то странным, те, в свою очередь, не знают, о чем с ней говорить. Другая история — о случайном знакомстве благополучного мальчика со странным парнем на улице: он не ходит в школу, диковато одет… Как завязывается нечаянная дружба и чем она оборачивается — сюжет еще одной работы.

Есть горькое и даже отчаянное сочинение девочки, которая живет в бараке с мамой-алкоголичкой. Ребенок страшненько одет, его не принимают и отталкивают одноклассники, а для него главное — чтобы мама оставалась жива.



«Больше всего цепляет в этих историях искренность. Дети не стесняются рассказывать о каком-то травматичном событии, которое изменило их. Ребята черпают силы из ситуаций, в которых оказались», — делится впечатлениями Вера Вяткина, пресс-секретарь Молодежного театра.

В Молодежном театре состоялась встреча юных авторов с драматургом и режиссером. На читки и обсуждения можно попасть бесплатно по предварительной записи в паблике театра.



IV Международный конкурс-лаборатория современной драматургии для подростков проходит в пяти регионах России, Челябинская область в этом году участвует в нем впервые. Конкурс «Своя территория» придумали в Омске, там состоится и финал: драматург Дмитрий Данилов из всех победителей в городах выберет три пьесы, осенью будут презентовать эскизы спектаклей.