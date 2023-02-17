IV Международный конкурс-лаборатория современной драматургии для подростков проходит в пяти регионах России. Подростки и молодежь Челябинской области в этом году участвуют в нем впервые. Конкурс «Своя территория» придумали в Омске, там состоится и финал.
Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев решил лично встретиться со старшеклассниками, чтобы рассказать, почему это важно для театра и важно для школьников.
«Мы предлагаем вам написать сочинение в свободной форме. Только не пугайтесь слова „сочинение“, Напишите просто историю в свободной форме. Нас интересуете вы как личности. Иногда что-то написать помогает тебе чисто терапевтически. Литературных критериев для вашего сочинения нет. Нужна просто история, из которой драматург развернет пьесу. И если это будет классная история, ее сыграют профессиональные актеры на сцене настоящего театра»,— объяснил Иван Миневцев в актовом зале челябинской школы № 13, где не было ни одного свободного места.
«А если история неинтересная, но лично для меня очень важная — такую стоит писать?»,
«А если театр получит прибыль, то автору что-то заплатят?»,
«А имя будет указано на афише?»,
«А можно написать сочинение прямо в виде пьесы?»,
«А если хочу остаться инкогнито?»,
«А обязательно нужна композиция?»,
«А можно написать вдвоем?» — не менее получаса школьники задавали вопросы. Если коротко, Миневцев ответил, что можно все что угодно и как угодно — главное, искренне изложить личную историю.
Одним из удачных примеров такой истории, которая из школьного сочинения доросла до пьесы, стала «Яна всем нравится (нет)» о школьном буллинге. Читка состоялась накануне в Молодежном театре. Эту историю написала девочка из Омска, а драматург Игорь Витренко («Я танцую как дебил») написал пьесу.
Главный режиссер Молодежного театра считает, что лучше подростков о них самих никто не расскажет, и готов поставить историю от челябинских школьников
«Мы года два назад поставили в театре „Черный апельсин“. Такое ощущение, что вот тогда и началась подростковая драматургия. Как будто до недавнего времени вас, подростков, просто не было, мы вас не замечали. Мы ставим либо для малышей — условно про трех поросят, либо классику про капитанскую дочку. И вот совсем недавно появился тренд, и открылась бездна тем для театров. Серый пласт, который раньше не был замечен, стал очень важен. Там столько тем! В вас столько всего яркого, интересного, классного, больного, талантливого, что это хочется увидеть», — говорит Иван Миневцев.
Конкурс «Своя территория» стартовал и продлится до 15 марта. Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 12 до 19 лет, независимо от того, где они учатся. Темы для сочинений (которые не являются догмой) и условия есть в паблике и на сайте проекта, а также в ВК-паблике Челябинского Молодежного театра.
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