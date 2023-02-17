В Челябинске объявлен конкурс школьных сочинений для театра

«Напишите сочинение — и мы сыграем по нему спектакль», — обратился к школьникам главный режиссер Молодежного театра

«Мы предлагаем вам написать сочинение в свободной форме. Только не пугайтесь слова „сочинение“, Напишите просто историю в свободной форме. Нас интересуете вы как личности. Иногда что-то написать помогает тебе чисто терапевтически. Литературных критериев для вашего сочинения нет. Нужна просто история, из которой драматург развернет пьесу. И если это будет классная история, ее сыграют профессиональные актеры на сцене настоящего театра»,

— объяснил Иван Миневцев в актовом зале челябинской школы № 13, где не было ни одного свободного места.

Главный режиссер Молодежного театра считает, что лучше подростков о них самих никто не расскажет, и готов поставить историю от челябинских школьников

«Мы года два назад поставили в театре „Черный апельсин“. Такое ощущение, что вот тогда и началась подростковая драматургия. Как будто до недавнего времени вас, подростков, просто не было, мы вас не замечали. Мы ставим либо для малышей — условно про трех поросят, либо классику про капитанскую дочку. И вот совсем недавно появился тренд, и открылась бездна тем для театров. Серый пласт, который раньше не был замечен, стал очень важен. Там столько тем! В вас столько всего яркого, интересного, классного, больного, талантливого, что это хочется увидеть»,

— говорит Иван Миневцев.