В Челябинске объявлены даты ежегодного «Фотофеста»

В этом году фотодень пройдет в Миассе

Ежегодный челябинский «Фотофест» объявил тему и даты фестиваля 2023 года. Фотомарафон пройдет с 24 по 27 мая, а основной съемочный день назначен на 26-е число в Миассе.



Это значит, что все участники, желающие побороться за призы «Фотофеста», отправятся в Миасс, чтобы создать серию работ «Один день из жизни Миасса». Чьи фотографии будут точно и с чувством показывать разнообразие жизни в городе, тот и победил. Призовой фонд конкурса — 200 тысяч рублей.



Лучшие фотоработы будут напечатаны и отправятся в коллекцию Исторического музея Южного Урала. Будут запланированы и выставки.



Подробнее о «Фотофесте» и условиях участия можно прочитать на сайтах организаторов события — Исторического музея и фотоклуба «Каменный пояс».

