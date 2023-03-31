Ежегодный челябинский «Фотофест» объявил тему и даты фестиваля 2023 года. Фотомарафон пройдет с 24 по 27 мая, а основной съемочный день назначен на 26-е число в Миассе.
Это значит, что все участники, желающие побороться за призы «Фотофеста», отправятся в Миасс, чтобы создать серию работ «Один день из жизни Миасса». Чьи фотографии будут точно и с чувством показывать разнообразие жизни в городе, тот и победил. Призовой фонд конкурса — 200 тысяч рублей.
Лучшие фотоработы будут напечатаны и отправятся в коллекцию Исторического музея Южного Урала. Будут запланированы и выставки.
Подробнее о «Фотофесте» и условиях участия можно прочитать на сайтах организаторов события — Исторического музея и фотоклуба «Каменный пояс».
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