Знаменитый Бажовский фестиваль в Челябинской области официально пройдет с 30 июня по 2 июля. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
Это необычная дата для мероприятия, обычно Бажовка проходит на две недели раньше. Но из-за молодежного форума «Утро» фестиваль решили перенести.
В распоряжении губернатора отмечается, что Бажовский фестиваль способствует развитию самодеятельного народного творчества и ремесленной деятельности.
Из года в год на поляне у села Демарино Пластовского района собираются любители народной культуры и творчества. Наравне с ярмаркой мастеров в программе фестиваля всегда запланированы мастер-классы, семейные развлечения, банный чемпионат и выступления артистов со всей области.
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