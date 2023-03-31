Названа официальная дата Бажовского фестиваля

Губернатор области поручил провести событие с 30 июня по 2 июля

Знаменитый Бажовский фестиваль в Челябинской области официально пройдет с 30 июня по 2 июля. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.



Это необычная дата для мероприятия, обычно Бажовка проходит на две недели раньше. Но из-за молодежного форума «Утро» фестиваль решили перенести.



В распоряжении губернатора отмечается, что Бажовский фестиваль способствует развитию самодеятельного народного творчества и ремесленной деятельности.



Из года в год на поляне у села Демарино Пластовского района собираются любители народной культуры и творчества. Наравне с ярмаркой мастеров в программе фестиваля всегда запланированы мастер-классы, семейные развлечения, банный чемпионат и выступления артистов со всей области.