В театре Челябинска устраивают ночные экскурсии

По закулисью Камерного гостей водит директор театра. В халате

В День театра в челябинском Камерном театре устроили уникальные экскурсии по закулисью. В течение дня по секретным коридорам и гримеркам гостей водили артисты театра, а полуночную группу встречал сам директор Илья Коломейский, причем в халате.



Праздничные события были очень востребованы, и в театре подумали, что экскурсии можно проводить и на регулярной основе. Не успели побывать в столовой Камерного 27 марта — значит, для вас апрельские экскурсии.



В пятницу, 7 апреля, в 23:59, все желающие могут заглянуть в сумерки Камерного — ночную экскурсию проведет Илья Коломейский. А в субботу, 8 апреля, в 11:00, по светлой части театра познавательную прогулку устроит заслуженный артист России Виктор Нагдасев.



Билеты на экскурсии — в кассе театра. Возрастное ограничение на ночной трип 18+, днем участвовать могут гости старше 12 лет.