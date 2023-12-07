«Слово пацана 2 будет! В Челябинске! Требуются актеры массовых сцен в с 09.12.23 по 05.01.24» — объявления такого содержания появились во «ВКонтакте» не только в Челябинске, но и в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Воронеже, Смоленске, Красноярке, Ижевске и так далее.
Посты сообщают, что продолжение нашумевшего сериала выходит уже в марте 2024 года, поэтому второй сезон (с участием известных актеров, конечно) снимают прямо сейчас. Требуются актеры на роли прохожих/бандитов/военных/полицейских/трудных подростков/родителей в возрасте от 14 до 60 лет. Предлагается оплата в размере 3 500 рублей за смену, причем смен в одних сутках три, включая ночную. Актеры обеспечиваются горячим питанием и чаем, а также транспортом до места съемок из трех городских локаций.
Чтобы подать заявку на участие, нужно разместить пост с объявлением к себе на страницу, лайкнуть его и ждать, когда позвонит Жора Крыжовников или его помощник.
Условие всего одно: закрыть комментарий под репостом. И ни одного контактного номера телефона. Эти два обстоятельства, а также тот факт, что объявления одного и того же содержания появились практически одновременно в последние пару дней в социальных сетях десятков крупных городов, указывают на то, что это мошенничество.
Комментарии закрыты, потому что найдутся люди, которые схему обмана развенчают, а контактные телефоны не указаны, потому что… нет никаких контактных телефонов.
В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink, где вышел сериал, сообщили, что съемки второго сезона «Слово пацана» еще не начинались и в ближайшие месяцы не начнутся точно. Ни о каком наборе актеров массовки ни в Челябинске, ни где-либо еще компания не объявляла. В пресс-службе посоветовали точную информацию искать только на официальных площадках проекта.
«Я впервые вижу такой способ набора массовки. Да, расценки по 3 500 рублей на смену близки к настоящим, да, оплата может быть и почасовая, и да, с актером массовки обязательно заключается договор подряда. Но чтобы в объявлении не были указаны контакты, такого быть не может. Очень похоже на хайп вокруг этого спорного фильма, но кому это нужно, ума не приложу», — прокомментировал директор Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.
Только под одним из сотен постов в ВК — почти восемь тысяч репостов.
Эксперты, с которыми говорили журналисты Первого областного информагентства, предположили, что схема мошенничества может быть такой: тому, кто по всем условиям разместил на личной страничке объявление и закрыл комментарии, могут написать и попросить некий предварительный взнос за участие в кастинге, причем сумма может быть несущественной, к примеру 300 рублей. Учитывая масштабность распространения сообщения, собранная с горе-массовки сумма может быть впечатляющей.
На сегодняшний день мы располагаем абсолютно достоверной информацией, что никаких съемок продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будет, во всяком случае в ближайшие дни и месяцы.
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