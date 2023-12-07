В Челябинске распространяют объявления о наборе массовки в «Слово пацана — 2»

Приглашения на съемки появились в пабликах десятков городов России

«Я впервые вижу такой способ набора массовки. Да, расценки по 3 500 рублей на смену близки к настоящим, да, оплата может быть и почасовая, и да, с актером массовки обязательно заключается договор подряда. Но чтобы в объявлении не были указаны контакты, такого быть не может. Очень похоже на хайп вокруг этого спорного фильма, но кому это нужно, ума не приложу», —

прокомментировал директор Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.