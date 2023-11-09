В Челябинске состоится премьера сериала «Слово пацана»

Первые две серии бесплатно покажут 10 ноября в кинотеатре «Победа»

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) выходит в онлайн-кинотеатре Wink сегодня, 9 ноября. На следующий день в челябинском кинотеатре «Победа» представят первые две серии проекта.



Жора Крыжовников снял восьмисерийную драму о молодежных бандах конца 1980-х, о жизни улиц в финале советской эпохи. Перестроечное время отменило все правила, и пацаны на улицах стали устанавливать свои. Все по-настоящему: с битами, арматурой, металлическими шарами, стенка на стенку, до крови, до гибели. Дикая молодая сила, выпущенная на волю. Жора Крыжовников («Горько!», «Горько-2», «Самый лучший день») умеет такое. В главной роли Иван Янковский.



Это полноценная многослойная драма, главной темой которой становится история подростка, почуявшего вкус полной свободы и власти. Что такое это право сильного? Как становятся главными? Как отменить все запрещенное родителями? Кто свои, кто чужие? Как эта пьянящая романтика под шатуновскую «Седую ночь» наполняет тебя властью над сверстниками, над улицей? Как сделать так, чтобы никогда не стать чушпаном? Что ты потом будешь делать с этой властью?



Показ первых двух серий на большом экране в Челябинске представляет видеохостинг Wink от компании «Ростелеком». После фильма будет обсуждение со зрителями: кинокритик Роман Прецер и психолог Тимур Гареев будут модераторами дискуссии. Вход свободный. Начало в 18:00.



