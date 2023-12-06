Челябинка Ксения Абдрафагина стала одной из актрис, снявшихся в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Фильм вышел на онлайн-платформах в середине ноября и стал самым популярным сериалом в России, по данным «Индекса Кинопоиск Pro».

Ксения Абдрафагина родилась и выросла в Челябинске, окончила Школу кино и театра и Челябинский институт культуры у мастеров Владимира Филонова (главный режиссер студии-театра «Манекен») и Игоря Бармасова (режиссер театра «Манекен»), студенткой играла в «Манекене».

Роль Люды в «Слове пацана» — одна из первых эпизодических ролей Ксении в российском кино, до этого была небольшая работа в сериале «Таежный детектив». В «Слове пацана» Ксения играет не совсем трезвую и чрезвычайно общительную девицу в компании местных криминальных авторитетов. В модной по тем временам дорогой песцовой шапке героине Абдрафагиной можно дать все 38 лет (в жизни актрисе 25).


Кадр из фильма «Слово пацана» (режиссер Жора Крыжовников, 2023)

Вышло пять из восьми серий, и «Слово пацана» стало не только лидером по популярности у зрителей, но и самым обсуждаемым фильмом в высоких кабинетах: глава Республики Татарстан Рустам Минниханов считает, что сериал романтизирует бандитизм, общественные деятели требуют проверить фильм на соответствие современным российским законам.